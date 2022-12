Ponte sullo Stretto, Salvini era contrario? Bonelli al leghista: "Questa frase l'ha detta lei". Il video

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Il ponte sullo Stretto di Messina è tornato d’attualità. Un progetto che è stato rilanciato durante la campagna elettorale, in particolare dal neo ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. C’è però chi fa notare come il leghista appena pochi anni fa avesse posizioni ben diverse.

Ponte sullo Stretto, Salvini in Commissione

Il nuovo governo Meloni sembra voler fare sul serio con il ponte sullo Stretto, un’opera definita “prioritaria” per il Paese. Tanto che con la nuova legge di bilancio appena sbarcata in Parlamento si vuole riportare in vita la Stretto di Messina Spa, la società pubblica incaricata del progetto, che era stata posta in liquidazione nel 2013.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito più volte la volontà di voler realizzare il ponte che dovrebbe collegare la Sicilia alla Calabria. Lo ha fatto anche nella giornata di giovedì 1 dicembre, quando in commissione Ambiente in Parlamento ha illustrato le sue linee programmatiche.

“C’è un progetto che va aggiornato, una volta che saranno stimati i costi valuteremo la congruità e l’opportunità di andare avanti su questa opera”, ha detto Salvini.

Salvini contrario nel 2016?

Ad un certo punto è intervenuto il deputato dei Verdi Angelo Bonelli, che ha letto una dichiarazione dello stesso Salvini del settembre 2016, in cui il leghista appare contrario al ponte sullo Stretto.

“Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi e ricordo che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia sono a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Di fronte a questa situazione non vorrei spendere miliardi di euro per un ponte in mezzo al mare”. Queste le parole di Salvini, rilasciate durante un intervento tv a “L’aria che tira” su La7.

Oggi in commissione ambiente #Salvini ha illustrato le sue linee programmatiche riproponendo il ponte sullo stretto di Messina.

Gli ho chiesto se poteva dire quanto costerebbe, ha detto che non lo sa!

Gli ho ricordato cosa diceva alcuni anni fa, ha risposto cosi: esilarante 😂 pic.twitter.com/f8ExpguHsa — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) December 1, 2022

Bonelli contro Salvini

“Lei ministro sa che questa frase non l’ho detta io perché l’ha detta lei“, ha concluso Bonelli. Il ministro ha replicato di aver sentito un “virgolettato di quello che ha detto sul ponte che è diametralmente opposto a quello che ho appena sentito ma sono questioni di punti di vista evidentemente”.

Il deputato dei Verdi ha in seguito pubblicato su Twitter lo spezzone del video che sottolinea l’incongruenza delle parole di Salvini tra il 2016 e oggi. Video disponibile anche sul sito del programma condotto da Myrta Merlino.