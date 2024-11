Samuel Peron sostituto di Angelo Madonia licenziato da Ballando con le stelle: il comunicato della Rai

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Avvicendamento improvviso nel cast di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La Rai e la produzione hanno annunciato che il maestro Angelo Madonia, fino ad ora in coppia con Federica Pellegrini, non proseguirà la sua partecipazione all’attuale edizione. La decisione è stata presa a seguito di divergenze professionali. Il comunicato ufficiale recita: “Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro sarà reso noto nelle prossime ore”. Poi le indiscrezioni: il sostituto potrebbe essere Samuel Peron.

Notizia in aggiornamento…