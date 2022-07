Politica in lutto per la morte di Giorgio Oppi, storico leader centrista della Sardegna ed ex deputato

Giorgio Oppi, consigliere regionale e storico leader dell’Udc della Sardegna, è morto all’età di 82 anni. Il politico era ricoverato da alcune settimane nel reparto Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari a causa di una pancreatite. Nella sua lunga carriera politica, Oppi è stato anche deputato, sempre con l’Udc.

Politica in lutto per la morte di Giorgio Oppi

Giorgio Oppi era un vero e proprio decano della politica sarda. Eletto per la prima volta in Consiglio regionale nel 1979, ha ricoperto il ruolo di assessore alla Sanità dal 1999 al 2004, prima nella giunta Floris e poi in quella Pili.

Dal 2009 al 2014 è stato assessore all’Ambiente, questa volta nella giunta guidata da Ugo Cappellacci. Nel 2006 e nel 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati. Attualmente era uno dei questori del Consiglio regionale della Sardegna.

Il governatore Solinas ricorda Giorgio Oppi

Tra i primi ad esprimere “profondo cordoglio, dolore e tristezza” per la scomparsa di Giorgio Oppi c’è il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.

“Un uomo al quale mi legava un’antica, profonda amicizia, un interlocutore e un alleato leale, autorevole, di grandissima esperienza, alla quale, fin dai miei primi passi nella politica, ho guardato con stima e amicizia”, ha dichiarato Solinas.

“La Sardegna intera, non solo il mondo politico, oggi perde una figura centrale, straordinario esperto delle Istituzioni, che mancherà e resterà nel ricordo di tutti. Il suo impegno costante nelle più grandi battaglie della Sardegna resta un ricordo vivo, una traccia indelebile del suo operato”, ha detto Solinas.

Morte di Giorgio Oppi, le parole del governatore della Sardegna

Lo stesso governatore regionale ha voluto ricordare il lungo percorso politico di Giorgio Oppi “sempre attivo e tenace protagonista di tante stagioni politiche e dei momenti più delicati che hanno segnato la storia dell’Autonomia sarda e della nostra società”.

Secondo Solinas, Oppi “ha incarnato al meglio la figura del ‘politico vicino alla gente’, inoltre non ha mai perso il legame con il suo territorio d’origine, il Sulcis, né il senso di appartenenza alla comunità”.

“Giorgio Oppi resterà nel ricordo di tutti anche per la sua bontà d’animo, la sua generosità e per quelle caratteristiche personali – prima fra tutte l’ironia, sempre usata con fine intelligenza – che ne hanno saputo fare un grande uomo e un grande figlio della sua Sardegna”, ha concluso Solinas.