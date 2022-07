Morto Vittorio De Scalzi, il fondatore dei New Trolls: mondo della musica in lutto

Addio a Vittorio De Scalzi, cantante, chitarrista, autore e fondatore dello storico gruppo italiano progressive rock “New Trolls”. Il noto musicista aveva 72 anni ed era stato colpito da fibrosi polmonare dopo la guarigione dal Covid-19. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate rendendo necessario il ricovero.

Morto Vittorio De Scalzi, l’addio della famiglia

A dare la notizia sulla sua pagina Facebook è stata la moglie Mara insieme ai figli Armanda e Alberto: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ‘Quella carezza della sera’…lui vi ascolterà” scrive la famiglia.

I riferimenti contenuti nell’addio riguardano la stella Aldebaran della costellazione del Toro, che ha ispirato il titolo dell’omonimo brano e dell’album dei New Trolls pubblicato nel 1978, e il celebre singolo “Quella carezza della sera” uscito nello stesso anno.

La famiglia ha annunciato che il funerale si terrà in forma laica a Sanremo lunedì 25 luglio alle 18.00 nella sede del Club Tenco – Premio Tenco in piazza Cesare Battisti e che tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle 23.00.

Chi era Vittorio De Scalzi

De Scalzi è nato a Genova il 4 novembre 1949 da padre ristoratore e madre pianista, e ha iniziato a suonare il pianoforte a soli quattro anni.

Insieme a Pino Scarpettini ha fondato negli anni Sessanta i “Trolls”, con i quali ha inciso il singolo “Dietro la nebbia” e, dopo il debutto nel 1967 come solista con lo pseudonimo Napoleone, crea i “New Trolls” con Nico Di Palo alla chitarra, Gianni Belleno alla batteria, Giorgio D’Adamo al basso e Mauro Chiarugi alla tastiera.

La carriera di De Scalzi con i New Trolls

Il gruppo, sciolto nel 1997, ha partecipato a sette edizioni del Festival di Sanremo. Inizialmente inserita nella scena beat la band verrà conosciuta per il repertorio progressive rock con l’album del 1971 “Concerto grosso per i New Trolls”.

De Scalzi nel corso della sua carriera di cantante e polistrumentista ha anche collaborato come autore con altri artisti del calibro di Mina, Ornella Vanoni e Anna Oxa.

È dello scorso anno il cofanetto celebrativo della sua carriera dal titolo “Una volta suonavo nei New Trolls”. L’ultima esibizione di Vittorio De Scalzi è di una settimana fa, all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo.