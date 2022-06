Siccità, in Sardegna le cavallette arrivano fino ai paesi: Coldiretti lancia l'allarme per i raccolti

L’emergenza siccità sta colpendo duramente molte regioni italiane. La situazione è particolarmente grave in Sardegna, dove la mancanza di piogge ha portato all’invasione di milioni di cavallette. L’invasione che ha colpito la Sardegna centrale, oltre a devastare i raccolti, ha ormai raggiunto anche i centri abitati e le strade dell’interno nella piana di Ottana in provincia di Nuoro e in altri territori vicini.

Siccità, Po osservato speciale

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è pronto a dichiarare lo stato di calamità entro mercoledì. Nelle regioni del Nord la situazione continua a essere delicatissima, con il fiume Po osservato speciale. L’Osservatorio sul Po, per ora, ha deciso di proseguire con l’irrigazione dei campi nonostante la siccità che ha abbassato sensibilmente il livello del fiume.

La proposta, al momento, è quella di diminuire i prelievi del 20%. Le Regioni intendono chiede al governo la dichiarazione dello stato di emergenza in modo da razionare l’utilizzo dell’acqua e utilizzare i fondi del Pnrr per creare nuovi invasi.

Invasione di cavallette in Sardegna

Ma in Sardegna, insieme alla mancanza di piogge, è arrivata una vera e propria invasione di cavallette. Con il caldo torrido milioni di cavallette (la stima è di 5 milioni) hanno devastato 30mila ettari di coltivazioni.

L’allarme arriva da Coldiretti, che segnala la criticità della situazione nella piana di Ottana (Nuoro) e ora anche in provincia di Sassari, a Ozieri, e in quella di Oristano, nei pressi di Sedilo.

Il rischio, secondo l’associazione, è di vedere 50mila ettari devastati dalle cavallette entro pochi giorni, proprio mentre i problemi di approvvigionamento dall’Ucraina imporrebbero la produzione a pieno ritmo.

Fonte foto: ANSA Un campo della Sardegna devastato dalle cavallette

Coldiretti lancia l’allarme clima

La stessa Coldiretti ricorda come ormai l’emergenza climatica stia colpendo l’Italia in modo durissimo. Gli anni più caldi degli ultimi secoli si concentrano nell’ultimo decenni, con il 2018, il 2020, il 2014 e il 2015 in classifica.

“Le cavallette essendo polifaghe – sottolinea la Coldiretti – colpiscono non solo le coltivazioni in campo, ma anche orti e giardini provocando una vera catastrofe biologica che sta mettendo in ginocchio centinaia di aziende ma anche allevamenti che in pochi giorni vedono sparire il foraggio necessario per gli alimenti costringendoli ad ulteriori spese per l’acquisto del mangime”.

Patuanelli: “Situazione delicata per la siccità”

“La situazione è delicata – ha commentato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli – presto ci aggiorneremo a livello politico e ci sarà un importante incontro fra i capi di gabinetto di tutti i ministeri coinvolti: Mipaaf, Mite, Mef, Affari regionali. Poi ci aggiorneremo a livello politico”.