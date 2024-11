Deputato FdI Lorenzo Malagola e l'intervista sul costo del pane, la risposta dell'onorevole spiazza tutti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di una trasmissione tv sulla Rai Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia, ha parlato di inflazione e, quando gli p stato chiesto se fosse al corrente dell’attuale prezzo del pane, ha dato una risposta che ha spiazzato e infastidito tutti i presenti.

Lorenzo Malagola sul costo del pane

È passato qualche giorno, ma non accenna a diminuirsi la bufera nata dopo le parole del deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola, intervenuto lo scorso venerdì 15 novembre nel corso della trasmissione Re Start, programma condotto da Annalisa Bruchi che va in onda su Rai Tre.

Il tema della conversazione in corso era l’inflazione e il potere d’acquisto delle famiglie italiane rispetto agli stipendi ancora molto bassi, con il deputato che difendeva il pensiero di una economia in crescita.

Fonte foto: ANSA Annalisa Bruchi, conduttrice di Re Start, trasmissione nella quale il deputato Lorenzo Malagola ha fatto una gaffe parlando del pane

Questo fino a quando la conduttrice, prima di dare la linea a un’inviata, ha chiesto al deputato “Onorevole, lei lo sa quanto costa un chilo di pane?”. “Certo – ha risposto con sicurezza Malagola – un chilo di pane costa un euro”.

La reazione in studio

La risposta di Lorenzo Malagola ha scatenato le reazioni degli altri ospiti in studio, a partire da un “ma come un euro”, a un “ma dove?” fino alla conduttrice che chiarisce: “Quattro e mezzo”.

Annalisa Bruchi si è poi scusato per il probabile imbarazzo provocato al deputato, chiarendo però che “il tema è quello, il pane viene quasi quattro euro e mezzo, ecco dov’è arrivata l’inflazione”.

La conduttrice ha poi dato la linea a un’inviata che si trovava in un mercato, che ha subito chiarito che, al sentire la risposta del deputato “c’è stato un moto di stizza”, con l’ospite intervistato che ha aggiunto “per cortesia, non dite queste cose”.

La risposta diventata virale

“Ma dove va a far la spesa? Non la va a fare” ha poi aggiunto l’intervistato, sottolineando la distanza tra la percezione di Lorenzo Malagola, in questo caso rappresentante del principale partito del Paese, e la realtà che vivono i consumatori italiani.

E tanti cittadini hanno espresso sui social il loro sgomento per la risposta del deputato, che evidenzia “quanto sia scollegato dalla vita del Paese”. Per molti utenti dei social però “il bello è che nessuno dei suoi colleghi lo sa, sono davvero fuori dalla vita reale e dovrebbero decidere cosa è meglio per la persona media”.

La percezione arrivata agli utenti, e quindi al cittadino medio, è che, nonostante tutte le possibili attenuanti del caso, la classe politica italiana ignora le condizioni di vita della popolazione, rendendo quindi difficile agire per il bene del Paese se non se ne conoscono i veri bisogni.