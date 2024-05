Plinio Fernando non vuole essere più chiamato Mariangela Fantozzi: la nuova vita dell’attore oggi scultore

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il suo nome non è conosciuto, seppur la sua faccia sia una delle più famose d’Italia. Plinio Fernando è l’attore che ha dato il volto a Mariangela Fantozzi, la buffa figlia del mitico ingegnere creato da Paolo Villaggio. Oggi, Fernando prende le distanze dal personaggio e, lontano dallo schermo, si dedica all’arte della scultura.

Il volto di Mariangela Fantozzi

Diplomato all’accademia di recitazione Stanislavskij di Roma, Plinio Fernando iniziò a recitare in teatro, dove fu notato dal regista Luciano Salce.

Era il 1975 e Salce si preparava a dirigere il primo film di quella che sarebbe poi diventata la saga di Fantozzi, con Paolo Villaggio protagonista.

Fernando in una scena di Fantozzi con Liù Bosisio e Paolo Villaggio

Fernando, uomo, fu scelto per interpretare la giovane donna Mariangela, la figlia dello sfortunato ingegnere che si voleva spudoratamente sgraziata e poco avvenente.

Furono gli otto gli episodi di Fantozzi cui prese parte Fernando, l’ultimo è Fantozzi in paradiso, con regia di Neri Parenti, del 1993.

Nelle ultime tre pellicole della saga, l’attore ebbe il duplice ruolo di Mariangela e Uga, la figlia della ragazza, caratterizzata dalla stessa bellezza poco convenzionale della madre.

Oggi, intervistato su Repubblica, Fernando prende le distanze dal ruolo che lo rese famoso: “Con Mariangela Fantozzi sono rimasto imprigionato nel tempo. Il cinema l’ho abbandonato nel 1994 e ho fatto tanto altro. Ma sembra che la gente non riesca a separare l’attore dal personaggio”.

E quando la gente per strada lo ferma chiamandolo Mariangela, lui si “arrabbia da morire”. Frustrazione che condivide con la collega Milena Vukotic, attrice che in Fantozzi interpretava la moglie Pina.

“Parliamo di un’attrice straordinaria e di una gran signora. Non so quanti film abbia fatto e quanti spettacoli a teatro, ma anche all’ultimo David di Donatello hanno cercato di ricordarla solo per Fantozzi con il conduttore che ripeteva ‘Pinaaaaa’” sbotta l’ex attore.

Oggi Plinio Fernando è uno scultore

Dal cinema, così dal teatro, Plinio Fernando è lontano ormai da molti anni: “Ho deciso che volevo continuare a fare l’artista ma in un altro modo”.

“Il mondo della pittura e soprattutto della scultura mi aveva sempre affascinato. – racconta – Volevo creare qualcosa”.

Così, dopo aver collaborato con grandi maestri della scultura come Gozzi, Cussino e Luigi Diotallevi, Fernando ha iniziato a produrre le proprie opere, esposte in tre mostre, due a Roma e una ad Anzio.