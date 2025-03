Elisa Di Francisca picchiata dall'ex fidanzato, l'aborto dopo essere rimasta incinta: "Mamma l'ha mandato via"

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

L’ex campionessa italiana di scherma Elisa Di Francisca ha raccontato della sua relazione passata durante la trasmissione La volta buona, condotta da Caterina Balivo, in onda su Rai 1. Tra i temi trattati anche la lite con Valentina Vezzali e la querelle, poi risoltasi con Benedetta Pilato ai Giochi Olimpici.

Elisa Di Francisca confessa di essere stata picchiata dall’ex fidanzato. L’aborto e l’aiuto della mamma

L’ex schermitrice ha ricordato nel salotto di Caterina Balivo, un episodio doloroso legato al passato: “Il mio ex fidanzato mi mise le mani addosso, non denunciai. Avevo 17, 18 anni. Per colpa della sua gelosia e possessività lasciai la scherma per due anni. Avevo una SIM solo per lui, neanche mia madre poteva chiamarmi. Mi chiamava sempre”.

Continua poi, oggi con più consapevolezza: “Avevo una visione distorta dell’amore, pensavo di cambiarlo“. Ma non è tutto, perché in quel caso Elisa rimase anche incinta, ma preferì abortire e lasciare quel ragazzo: “Sono stati momenti difficili, avevo l’esame di maturità. Non portare avanti una gravidanza è stata dura. Mia mamma è stata fondamentale per me. L’ha mandato via lei”.

Oggi però, Elisa Di Francisca è felicemente sposata con l’autore e produttore televisivo Ivan Villa, dal quale ha avuto due figli: Brando ed Ettore.

I molteplici scontri con Valentina Vezzali

Elisa Di Francisca ha parlato ancora una volta della sua rivalità con la collega Valentina Vezzali. Le due si sono scontrate più volte, ma la campionessa olimpica di Jesi spera ancora in una riconciliazione. Sulla mancata pace all’evento festivo delle Fiamme Oro, quest’ultima ha affermato: “Ci riproverò, ma penso che dovrebbe avere un po’ più di umanità“.

La querelle con la nuotatrice Benedetta Pilato ai Giochi Olimpici

Un’altra ragione che ha causato parecchie polemiche sono state le parole della Di Francisca ai Giochi di Parigi. Dopo una gara di nuoto dove aveva ottenuto il quarto posto, Benedetta Pilato si era detta “felice” per il risultato. L’ex atleta l’aveva derisa in diretta TV: “Ma come si fa a essere contenti di un quarto posto all’Olimpiade?”, aggiungendo di rabbrividire per quelle: “Assurdo, ma che ci è venuta a fare?“.

Il caso ha infiammato i social, che subito l’hanno presa di mira, con una schiera di commenti in difesa di Benedetta, tra cui quello dell’ex nuotatrice e oggi personaggio televisivo Federica Pellegrini.

Dalla Balivo l’ex sportiva ha commentato: “Diciamo che rivedendola ci sono andata giù pesante, ma spiego il motivo: ho una mia esperienza, le Olimpiadi si preparano per quattro anni di sacrifici, la sofferenza è importantissima. Non volevo che passasse il messaggio che va bene tutto”.

Poi le scuse alla giovane campionessa: “Con lei ci siamo sentiti subito, il giorno dopo, e ci siamo chiarite. Lei è stata molto carina, mi ha capito; era dispiaciuta di tutta questa situazione mediatica. Qualche frase in meno la direi, anche perché ho capito che la verità non se la meritano tutti, non è per tutti”.