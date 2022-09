Pitbull morde bambina al viso e le strappa una guancia, è la seconda volta che quel cane l'attacca

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Il cane di famiglia la morde al viso ferendola all’orecchio e portandole via parte della guancia. La vittima è una bambina di 7 anni azzannata dal pittbull di casa.

Il fatto è avvenuto nella serata di domenica 11 settembre a Monteroni, in provincia di Lecce. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione dei sanitari che hanno preso in cura la bambina.

A fine maggio la prima aggressione

Quel cane aveva già morso la piccola: la prima aggressione è avvenuta lo scorso 30 maggio. In seguito a quell’evento il cane è stato posto sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria e affidato al proprietario, il compagno della madre della bambina.

L’animale è stato in pratica lasciato sempre nella stessa abitazione. Dopo quattro mesi il nuovo attacco.

Oggi il cane è stato affidato a un canile. L’autorità giudiziaria effettuerà una valutazione sul suo livello di aggressività.

Bambina sottoposta a intervento ricostruttivo

La bambina è stata operata dai medici della chirurgia pediatrica e della chirurgia plastica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La piccola è in prognosi riservata, tuttavia non è in pericolo di vita.

“La bambina ha riportato profonde ferite lacero contuse del volto, in particolare della guancia sinistra e del padiglione auricolare sinistro, con perdita di sostanza cutanea e dei tessuti molli”, ha dichiarato Luciano Leanza, dirigente medico del reparto di chirurgia plastica del Fazzi.

Fonte foto: 123rf Un pittbull, immagine di repertorio.

L’aggressione, continua Leanza, “ha richiesto un delicato intervento ricostruttivo con lembi locali e con tecniche di chirurgia plastica ricostruttiva per garantire, vista l’entità del trauma, un recupero morfo funzionale ed estetico”.

Forse serviranno altri interventi

Gli interventi effettuati potrebbero non bastare, come dichiara ancora il dottor Leanza: “Resta chiaro che le complicanze infettive legate al trauma e alla sede anatomica richiedono assistenza costante da parte nostra e non si escludono altri interventi ricostruttivi. I sanitari si riservano di sciogliere i dubbi sulla prognosi dopo aver scongiurato complicanze di natura infettiva. Il post operatorio è regolare, la piccola paziente è tranquilla”.