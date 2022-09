Pisa, 11enne picchiato e minacciato con una spranga da bambini più piccoli: la denuncia del padre

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Un bambino di 11 anni è stato suo malgrado protagonista di un brutto episodio di bullismo, nel pisano: il giovanissimo è stato prima malmenato, poi minacciato con delle spranghe da parte di altri anche più giovani di lui. Il padre non è stato zitto e ha denunciato tutto, lanciando anche una raccolta firme.

Schiaffi e minacce ad un bimbo di 11 anni

Tutto è successo a Ponsacco, comune italiano di 15.540 abitanti della provincia di Pisa, Toscana. Il protagonista involontario della vicenda è un bambino di 11 anni, aggredito da altri minori: si è sfiorata anche una violenza ben peggiore.

A riportare il tutto è il quotidiano La Nazione e il padre del ragazzino, che non ha esitato a recarsi dai Carabinieri per denunciare il tutto: “Mio figlio è stato colpito con uno schiaffo mentre domenica pomeriggio era in paese con alcuni amichetti”.

Immediata la denuncia del padre ai Carabinieri

L’11enne, si apprende, dopo un giro in bici per la zona si è di nuovo imbattuto dallo stesso bambino e un amico, rispettivamente di 8 e 9 anni. Il primo, quello che gli ha tirato lo schiaffo, gli avrebbe detto: “Qui non devi stare, qui è mio“.

La denuncia del padre del bimbo

Lo stesso sfortunato bersaglio di questo episodio di bullismo ha riferito ai Carabinieri che quando ha trovato sulla sua strada lo stesso bambino dello schiaffo, questi “Mi mostrava il dito medio”. Poi, “è tornato armato di spranga e chiave inglese insieme a un amico”.

Stando alle fonti locali, la zona in cui è successo il fatto è vicina ad un palazzo che da anni ospiterebbe numerose famiglie rom, provenienti da campi nomadi sgombrati dalla periferia di Pisa nel corso degli ultimi anni.

Lanciata una raccolta firme dopo il fatto

Dopo aver sporto regolare denuncia, quindi, il padre dell’11enne minacciato con una spranga si è rivolto anche al comitato Ponsacco Pacificata. È stata lanciata una raccolta firme per chiedere che le famiglie rom di via Rospicciano vengano smistate sul territorio regionale e non restino quindi solo in provincia di Pisa.

L’intenzione del comitato, stando alle parole di Gabriele Gaspetini riportate dal Corriere Fiorentino, è evitare che “da un ghetto come quello di via Rospicciano si creino tanti piccoli ghetti più piccoli in tutta Ponsacco”. La situazione sarebbe così al limite che “Non ce la facciamo più a sopportare”.

A seguito del caso di bullismo – tristemente non l’unico emerso sul territorio italiano nel corso delle ultime settimane – è stato accordato anche un incontro con il prefetto di Pisa.