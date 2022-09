Bambino bullizzato dalle insegnanti a scuola a Pavia: sospese le maestre e la madre che aveva denunciato tutto

Insulti in chat a un bambino di otto anni: per questa ragione saranno trasferite in altre scuole alcune docenti della primaria Carducci di Pavia. A una terza maestra invece non è stato rinnovato il contratto, il quale era in scadenza ad agosto.

A scoprire e denunciare la vicenda è stata la mamma del bambino vittima degli insulti. Anche nei suoi confronti sono stati adottati provvedimenti dalla scuola.

Bambino di otto anni preso di mira dalle insegnanti a Pavia: arrivano i provvedimenti disciplinari

Lo hanno raccontato Il Giorno e La Provincia Pavese: l’esito del procedimento disciplinare ha assolto una docente completamente, altre due invece sono state oggetto di lievi sanzioni.

La madre del bambino, che sarà trasferita anche lei, ha detto di considerare punitivo il provvedimento adottato nei suoi confronti, mentre quindici famiglie di altrettanti alunni della Carducci hanno chiesto il reintegro dell’insegnante assolta.

Studente preso di mira dalle maestre alle elementari: foto di lui in punizione, vocali e offese

Il bambino, di 8 anni, sarebbe stato preso di mira dalle docenti per alcuni mesi. A scoprirlo è stata la madre, sul gruppo di Whatsapp di cui anch’essa, essendo insegnante, faceva parte.

Decine gli insulti, corredati da foto dell’alunno messo in punizione e da messaggi vocali offensivi. La madre del piccolo è stata a sua volta denunciata per violazione della privacy.