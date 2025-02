Terza spunta blu su WhatsApp in arrivo per gli screenshot, la rivoluzione per la privacy: a cosa serve

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La nota app di messaggistica istantanea WhatsApp, forse la più utilizzata al mondo, si prepara all’arrivo di una novità nelle chat tra utenti che mira a migliorare la privacy: potrebbe difatti essere aggiunta al sistema di visualizzazioni anche una terza spunta blu, che comparirà quando si effettua uno screenshot di una conversazione.

Una novità su WhatsApp

Novità in vista per WhatsApp, una delle app di messaggistica istantanea più usata al mondo, che solo in Itala conta circa 40 milioni di utilizzatori.

WhatsApp sta difatti introducendo una nuova funzionalità per migliorare la sicurezza e la privacy delle conversazioni: la terza spunta blu. Attualmente, il sistema utilizza una spunta grigia, che indica che il messaggio è stato inviato con success, due spunte grigie, che segnalano che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario e due spunte blu che confermano che il messaggio è stato letto.

Fonte foto: 123RF Novità in arrivo su WhatsApp: in fase di test l’aggiunta della terza spunta blu, che avvisa l’utente quando è stato effettuato uno screenshot della chat

Si potrebbe aggiungere ora a questo sistema una nuova terza spunta blu, pensata dai programmatori per fornire un ulteriore livello di sicurezza delle nostre informazioni personali.

A cosa serve la terza spunta blu

Secondo le indiscrezioni, la terza spunta blu apparirà quando un destinatario effettua uno screenshot di una conversazione. In questo modo, il mittente sarà informato che il suo messaggio è stato catturato tramite la funzione di cattura dello schermo, aumentando la consapevolezza sull’uso dei propri contenuti condivisi.

Una novità che dovrebbe sottolineare l’importanza che ha la privacy degli utenti per WhatsApp, visto che al momento non hanno modo di sapere se una conversazione è stata catturata dall’interlocutore.

Al momento, questa nuova funzionalità dell’app è in fase di test, e solo gli utenti che hanno avuto possibilità di installare la versione Beta potranno provarla, mentre per il rilascio mondiale bisognerà probabilmente aspettare ancora, dato che non è stata ancora comunicata una data ufficiale per il rilascio globale.

L’importanza della privacy

Questa iniziativa di WhatsApp mira quindi a rafforzare la tutela della privacy degli utenti, offrendo maggiore trasparenza sulle proprie conversazioni.

Sapere che un messaggio è stato salvato tramite screenshot permette infatti agli utenti di essere più consapevoli e cauti nella condivisione di informazioni sensibili.