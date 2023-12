Piromane incendia una casa lungo la Caorsana a Le Mose vicino Piacenza: 7 persone in ospedale, 3 sono bambini

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre una casa è stata data alle fiamme. Si tratta di un’abitazione famigliare lungo la Caorsana a Le Mose (Piacenza). L’incendio è partito dal giardino della casa famigliare dove vivono 7 persone: nonni, genitori e 3 bambini. A scoprire le fiamme una guardia di Metronotte di pattuglia nella zona, che ha chiamato in tempo i Vigili del Fuoco. Le fiamme avevano raggiunto il tetto della casa, ma fortunatamente le persone all’interno sono state estratte vive.

Notte di incendi

Nei pressi di Piacenza, nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, si sono verificati tre episodi di piromania. Dalle fiamme in un cassonetto presente nel cimitero locale, a un altro lungo la strada Caorsana, poco distante dal terzo e più grave episodio. Questo si è verificato nel cortile di un'abitazione famigliare.

Le fiamme sono state accese a partire dal giardino e in poco tempo hanno avvolto la casa, arrivando sul tetto. All’interno un’intera famiglia con nonni, genitori e nipoti.

I fatti

È stato un metronotte, una guardia del servizio di sorveglianza notturno, ad accorgersi delle fiamme e a scongiurare la tragedia. Mentre venivano chiamati i soccorsi, i Vigili del Fuoco e il 118, si è verificato un altro “miracolo”.

In quei minuti infatti, sempre di passaggio, si è avvicinata un’ambulanza della Pubblica assistenza di Cortemaggiore, che ha prestato con successo i primi soccorsi a chi usciva dalla casa. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e le auto mediche hanno portato in ospedale la famiglia con un principio di intossicazione da fumo, ma fortunatamente nessuno in pericolo.

I soccorsi e le indagini

Immediati e tempestivi i soccorsi che sono giunti all’abitazione in fiamme. Grazie all’intervento della guardia di Metronotte e all’ambulanza di passaggio, la famiglia è stata portata lontana dall’incendio in tempo.

Inizia ora la fase di indagini, che dovrà ricercare la mano dietro diversi episodi di piromania. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo radiomobile locale e i colleghi della squadra della stazione di Pontenure. Raggiunta la zona dell’incendio anche da una volante della Polizia, mentre i Vigili del Fuoco che indagheranno sulla natura dell’incendio.