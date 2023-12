Incendio a Roma dove al Quartaccio hanno preso fuoco 12 auto in un garage condominiale: sgomberato un palazzo

Paura nella borgata Quartaccio di Roma dove un incendio ha distrutto 12 auto che si trovavano all’interno del garage condominiale di una palazzina popolare che, per precauzione, è stata sgomberata dai vigili del fuoco.

Incendio al Quartaccio a Roma

L’allarme è scattato poco prima delle 19:00. L’area è stata invasa da una coltre di fumo nero e denso.

I pompieri hanno raggiunto la zona con con l’autoscala, un’autobotte, il carro auto protettori e il carro teli.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona dei fatti: le fiamme si sono sprigionate nei garage di una palazzina popolare di via Flaubert, all’altezza dell’incrocio con via Andersen nella borgata Quartaccio di Roma.

Due uomini tratti in salvo

Due uomini sono stati soccorsi: uno è stato medicato sul posto e l’altro, intossicato dal fumo, è stato trasportato all’ospedale Gemelli.

Secondo i primi accertamenti, le fiamme si sarebbero sprigionate a partire da alcuni rifiuti accumulati in un garage vuoto.

Il posto è stato raggiunto anche dai carabinieri della stazione Ottavia che stanno indagando sulle cause.

Si cerca di capire se il rogo sia doloso o se sia il risultato di un incidente o di un eventuale malfunzionamento degli impianti elettrici. Ogni pista è aperta.

Incendi a Roma

Nelle ultime settimane una serie di allarmi incendi ha scosso la Capitale.

Il 3 dicembre le fiamme sono divampate in zona Prati, fra largo Trionfale e via Andrea Doria. Nel rogo sono andati distrutti quattro auto e oltre una decina di motorini che erano posteggiati in strada. Completamente rovinata la facciata di un palazzo storico.

Il 6 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un rogo divampato in un appartamento in via Giuseppe Donati. L’incendio è partito dalla camera da letto di una coppia di anziani. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Alcuni giorni prima un allarme incendio al Policlinico Umberto I è presto rientrato. Si è accertato che quello che era inizialmente apparso come fumo era in realtà vapore sprigionatosi in seguito alla rottura di una conduttura dell’acqua calda.