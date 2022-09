Piacenza, prof di religione arrestato per violenza sessuale aggravata: video hard a minori e incontri privati

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un professore di religione di un istituto superiore di Piacenza, che era stato sospeso dal servizio nel febbraio del 2021, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Le accuse nei confronti del prof di religione di Piacenza

L’arresto del professore di religione di un istituto superiore di Piacenza risale al mese di giugno, ma il quotidiano ‘Libertà’ di Piacenza, che ha portato alla luce il caso, ne ha avuto conferma solo in questi giorni.

Il docente è accusato di aver inviato messaggi e video hard sui cellulari di studenti minorenni di un istituto superiore di Piacenza e, in almeno due casi, anche di aver avuto incontri privati, svolti all’esterno della scuola. Su quest’ultimi, in particolare, si sarebbe concentrata l’attenzione degli inquirenti.

Il prof di Religione è accusato di aver inviato messaggi e video hard a studenti minorenni e anche di aver avuto, in almeno due casi, incontri privati svolti all'esterno della scuola.

La sospensione dal lavoro

Il professore di religione era stato sospeso in via cautelare dalle attività didattiche dall’amministrazione scolastica nel mese di febbraio del 2021, in seguito alle accuse pervenute da scuola e famiglie. Di lì a poco, era arrivata anche la sospensione dal ruolo di docente anche da parte della Diocesi.

Le indagini sul caso

Secondo quanto riportato dall’agenzia ‘Ansa’, il giovane docente è finito al centro dell’attenzione dopo la segnalazione della scuola, che aveva raccolto la denuncia di uno dei ragazzi coinvolti. Il caso è stato denunciato anche alle forze dell’ordine. L’indagine promossa dalla Procura di Piacenza si è rivelata lunga e complessa: sono stati ascoltati molti testimoni ed è stato acquisito del materiale. Gli investigatori hanno indagato, in particolare, sugli incontri con gli studenti.