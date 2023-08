Perde il controllo dell’auto e piomba in un centro assistenza per disabili, investe due persone: una è grave

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Un’auto ha sfondato la vetrina di un centro assistenza per disabili a Seregno, in corso Matteotti (in provincia Monza e Brianza). La donna alla guida della Nissan Juke, di circa 40 anni, ha confessato di aver perso il controllo della vettura. Sul posto erano presenti diverse persone, due sono state investite e una è stata trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni.

I fatti

Nel pomeriggio a Seregno, Comune della provincia di Monza e Brianza, un’automobile ha perso il controllo ed è andata incontro alla vetrina di un centro disabili. La vettura è piombata nell’ingresso, investendo due persone.

Tra le vittime coinvolte una è in gravi condizioni, mentre un’altra sarebbe uno degli ospiti della struttura. Il centro si chiama “Il Ritorno” ed è ubicato in Corso Matteotti.

Le dinamiche

L’incidente al centro di assistenza per persone disabili è avvenuto poco dopo le 16. Secondo le ricostruzione delle dinamiche, l’incidente è stato causato non solo dalla perdita di controllo della vettura. Infatti sembra che la Nissan Juke sia finita nella sala del centro solo dopo non aver dato la precedenza.

Questa versione dei fatti vede la donna alla guida dell’auto impegnare la strada, senza aver dato la precedenza, e finire tamponata da una seconda vettura guidata da un uomo di 87 anni. Questo è fortunatamente rimasto illeso.

I soccorsi

L’auto che è andata a sbattere contro la vetrina del centro ha investito due persone. Oltre alla donna al volante, che ha riportato ferite lievi, sono risultati in condizioni più gravi un 74enne e un 57enne presenti nella sala colpita.

Il ferito in condizioni più gravi è l’uomo di 57 anni, che era il più vicino al vetro nel momento in cui l’auto ha sfondato la vetrina. I medici e paramedici del 118 hanno trasportato d’urgenza, con codice rosso, i tre feriti (compreso l’anziano del tamponamento). Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Seregno.