Sorpresa di Natale per la 92enne Lidia Marioli sola a casa a Città di Castello: le fanno visita i carabinieri

Nessuno merita di stare da solo a Natale: nemmeno Lidia Marioli, ex artista 92enne, che nella sua casa di Città di Castello ha ricevuto una visita a sorpresa da parte dei Carabinieri. Per la nonnina dai militari sono arrivati compagnia e regali: un’iniziativa lodata anche dal sindaco, come simbolo di solidarietà e vicinanza della comunità.

Lidia sola a Natale a 92 anni: i carabinieri le fanno visita

La mattina di Natale, i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno deciso di regalare un momento speciale a Lidia Marioli, una signora di 92 anni che vive nel cuore del centro storico.

Lidia da qualche anno vive in solitudine, senza parenti con cui condividere le festività. Guidati dal Capitano Massimiliano Croce e dal Luogotenente Fabrizio Capalti, i militari hanno bussato alla sua porta per portarle non solo auguri sinceri, ma anche un gesto concreto di vicinanza.

La 92enne Lidia Marioli è da sempre residente a Città di Castello, Perugia

Entrati nella sua casa, hanno donato alla signora un giradischi in stile vintage, accompagnato da tre vinili con brani natalizi e musica italiana degli anni ’50 e ’60. Una scelta non casuale: tra le tracce, spiccava “Parlami d’amore Mariù” di Achille Togliani, che ha riportato alla memoria di Lidia dolci ricordi del passato.

Chi è la 92enne Lidia Marioli

Con un passato da artista di teatro e cinema, Lidia Marioli ha collaborato con grandi nomi dello spettacolo, come Totò e altre icone della televisione.

L’anziana, visibilmente commossa, ha accolto con calore e gratitudine questa sorpresa inaspettata, che ha reso il suo Natale un momento indimenticabile, colmo di umanità e affetto.

La nonnina ha ringraziato i militari per la sorpresa inaspettata. “Grazie per la bellissima sorpresa, per i regali e per avermi fatto ricordare momenti indimenticabili della mia vita che ho condiviso con voi” ha detto la donna, come riportato da Il Messaggero.

Il commento del sindaco Luca Secondi

A conclusione della visita di Natale, alla signora è stato consegnato un calendario di Frate Indovino, realizzato proprio a Città di Castello, insieme a un catalogo della 23ª Mostra Internazionale di Arte Presepiale, attualmente allestita nella Cripta Inferiore del Duomo e visitabile fino al 6 gennaio.

“Questo sarà un giorno che ricorderemo per sempre, grazie al bellissimo gesto spontaneo dei Carabinieri da sempre come tutte le forze dell’ordine e di polizia vicini ai cittadini” ha commentato il sindaco Luca Secondi, insieme all’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti.

“La rete di solidarietà ed inclusione della nostra città è oggi davvero il regalo simbolico e concreto migliore che si può mettere sotto l’albero di Natale” ha evidenziato il primo cittadino.