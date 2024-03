Passeggero ubriaco costringe il pilota dell'aereo all'atterraggio d'emergenza a Pescara: era diretto a Parigi

Talmente ubriaco da assumere sull’aereo comportamenti molesti e costringere il pilota ad un atterraggio di emergenza a Pescara. Protagonista della vicenda un passeggero che stava viaggiando su un volo Paphos (Grecia) – Parigi.

Passeggero ubriaco su un aereo diretto a Parigi, atterraggio d’emergenza a Pescara

I fatti si sono svolti lungo la mattinata di giovedì 28 marzo. Poco dopo le 8.30 c’è stato un atterraggio di emergenza all’aeroporto d’Abruzzo per un aereo partito da Paphos (Grecia) e diretto a Parigi all’aeroporto di Charles de Gaulle.

A bordo un passeggero in evidente stato di alterazione causato dall’assunzione di alcol ha iniziato a dare in escandescenza. Il comandante ha preferito atterrare nello scalo abruzzese dove l’uomo è stato preso in consegna dalla Polizia di Frontiera per i controlli.

Il trasferimento in pronto soccorso

Sul posto anche i sanitari del 118 che lo hanno portato per le cure del caso e il trasferimento in pronto soccorso. L’aereo poco dopo è decollato per la capitale francese.

L’episodio dello scorso ottobre dei tre turisti inglesi ubriachi

Un episodio simile è avvenuto lo scorso ottobre. Anche allora un pilota fu costretto ad un atterraggio di emergenza a causa di persone ubriache e moleste a bordo di un aereo partito da Dalaman, in Turchia, e diretto a Liverpool, in Inghilterra.

In particolare furono tre le persone alterate (due uomini e una donna, tutti inglesi).

Dopo aver iniziato a dare fastidio sia agli altri passeggeri sia all’equipaggio, i tre sono diventati sempre più molesti. Così il pilota ha deciso di cambiare rotta e di effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia.

I protagonisti della vicenda sono stati trattenuti fino a sbornia passata e poi reimbarcati su voli diretti verso il Regno Unito, ma non prima che le forze dell’ordine italiane avessero aperto un procedimento nei loro confronti.

Si è venuto a sapere che i tre turisti inglesi, prima di salire a bordo a Dalaman, si erano scolati un’intera bottiglia di superalcolico, acquistata proprio nello scalo turco.