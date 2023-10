Ubriaco ruba un motorino e circola mascherato ma si scontra con la polizia, arrestato un 21enne: era armato

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Non solo il furto di un motorino, ma il mezzo era privo di targa e il suo conducente, un 21enne, circolava sotto l’effetto dell’alcol e con addosso una maschera di Guy Fawkes nello stile di Anonymous. È quando accaduto a Porcia, vicino Pordenone. Quando gli agenti lo hanno fermato, inoltre, hanno scoperto che il giovanissimo nascondeva altri segreti.

Circolava su un motorino rubato, privo di targa e indossava una maschera di Anonymous per di più sotto l’effetto dell’alcol.

Per questo motivo a Porcia, vicino Pordenone, la polizia ha arrestato un 21enne. Lo riporta ‘Il Gazzettino’.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un 21enne è stato arrestato a Porcia, Pordenone, dopo il tamponamento con un’auto della polizia a bordo di un motorino rubato

Il giovane era sprovvisto di casco e con sé trasportava un passeggero.

Come se non bastasse, il 21enne ha cercato di eludere i controlli della polizia presente sulla sua strada, ma nel corso di una manovra tentata per darsi alla macchia si è scontrato proprio con un’auto di servizio.

Gli agenti lo hanno fermato e lo hanno trovato positivo all’alcoltest.

Con sé aveva dei coltelli

Quando gli agenti lo hanno fermato per il controllo, il 21enne aveva con sé un coltello a serramanico dalla lama lunga 21 cm, e all’interno del sedile contenitore nascondeva un altro coltello dalla lama lunga 15 cm.

Come riporta ‘Il Gazzettino’, gli agenti hanno rinvenuto un coltello da cucina per terra, accanto al motorino.

L’arresto e i precedenti

Ancora, ‘Il Gazzettino’ scrive che il motorino sul quale il 21enne viaggiava insieme all’amico è risultato rubato.

Inoltre, il 21enne avrebbe fornito generalità false agli agenti, una verità emersa quando in Questura sono stare raccolte le impronte digitali del giovane.

Ciò che è emerso è che sul 21enne gravava un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare, in quanto contro di lui era già in corso il provvedimento di arresti domiciliari con braccialetto elettronico; il giudice del tribunale di Pordenone, però, aveva disposto la custodia cautelare in carcere.

Il compagno che viaggiava sullo stesso motorino è stato deferito in stato di libertà per ricettazione in concorso.

Per il 21enne, invece, si sono aperte le porte del carcere di Pordenone per i reati di porto abusivo di strumenti atti ad offendere, ricettazione in concorso e falsa attestazione sull’identità personale.

Ovviamente, il ragazzo è stato anche multato per guida in stato di ebbrezza.