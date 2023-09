Parla l'attore-papà dello spot di Esselunga con pesca e genitori separati: "Ognuno ha diritto alla felicità"

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Lo spot di Esselunga continua a far discutere e, soprattutto, a dividere. Adesso, è l’attore Mauro Santopietro a intervenire fornendo la sua interpretazione della pubblicità in cui una bimba consegna al papà (interpretato da lui) una pesca presa al supermercato per far riappacificare i genitori. “Non c’è spesa che non sia importante”, recita lo sport della discordia. “Ognuno ha diritto alla felicità“, commenta l’attore.

Il punto di vista dell’attore dello spot

L’attore Mauro Santopietro, che nello spot di Esselunga interpreta il papà di Emma (la bambina protagonista della pubblicità), ha fornito la sua visione delle cose intervenendo al programma radiofonico di Rai Raio1 ‘Un giorno da pecora‘.

“Il termine inclusione – ha detto l’attore – nasce dall’avere il diritto alla felicità“. Ed è proprio questo, secondo Santopietro, il senso dello spot.

Fonte foto: Esselunga.it Un supermercato Esselunga

“Ognuno ha il diritto alla felicità”, ha detto nel corso del programma radiofonico l’attore Mauro Santopietro.

E ha spiegato: “Io credo che lo spot di Esselunga, al di là di come la si voglia pensare e della storia che si vuole raccontare, parla esattamente di questo: il diritto per una bambina di fare dei tentativi per far riappacificare i propri genitori con una semplice pesca”.

Le polemiche sulla pubblicità di Esselunga

L’ultimo spot di Esselunga continua a far discutere. Il motivo è che l’opinione pubblica si è divisa. Da un lato c’è chi non vede nulla di male nel tentativo di una bambina di far riappacificare i genitori.

Dall’altro, invece, il punto di vista di chi scorge tra le righe una velata critica alla separazione dei genitori e, di conseguenza, un sostegno all’idea della famiglia tradizionale.

Il dibattito, portato avanti soprattutto sui social, ha coinvolto persino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante“, il commento di Meloni allo spot di Esselunga.

L’interpretazione di Esselunga: “C’è una storia dietro ogni acquisto”

Un’interpretazione del messaggio veicolato dallo spot è stato fornito anche da Esselunga che in un comunicato ha spiegato come “dietro la scelta di ogni prodotto c’è una storia”.

“Con il film ‘La Pesca’ si è voluto porre l’accento sull’importanza della spesa, che non viene vista solo come un acquisto, ma descritta come qualcosa che ha un valore più ampio“, ha sottolineato ancora Esselunga.

“Per ogni prodotto che mettiamo nel carrello c’è un significato più profondo di quello che siamo abituati a pensare”, ha detto all’agenzia di stampa ‘Ansa‘ Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga.