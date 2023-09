Giorgia Meloni commenta lo spot di Esselunga su Facebook: "Polemiche? Lo trovo molto bello e toccante"

Sta facendo molto discutere sui social (e non solo) il nuovo spot pubblicitario di Esselunga, trasmesso a partire da lunedì 25 settembre. Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni.

Perché sta facendo discutere il nuovo spot di Esselunga

La protagonista del nuovo spot pubblicitario di Esselunga è una bambina, Emma, figlia di genitori che, solo alla fine del cortometraggio, si scopre che sono separati.

La bambina acquista una pesca assieme alla madre e la regala poi al papà, dicendo però che gliela manda la mamma.

Le polemiche social e l’intervento di Giorgia Meloni

In seguito alla trasmissione dello spot di Esselunga, i social network si sono divisi: secondo alcuni, il filmato “risveglia sofferenze in chi ha provato l’esperienza della separazione” mentre altri, confrontando il cortometraggio con i classici spot del Mulino Bianco, sostengono che “finalmente viene raffigurata una famiglia reale e non immaginaria“.

Giorgia Meloni, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante“.

La nota di Esselunga

In seguito alle polemiche, anche Esselunga è intervenuta pubblicamente per chiudere il “caso”.

In una nota, il gruppo ha spiegato che “con il film ‘La Pesca’ si è voluto porre l’accento sull’importanza della spesa, che non viene vista solo come un acquisto, ma descritta come qualcosa che ha un valore più ampio”. Secondo Esselunga “dietro la scelta di ogni prodotto c’è una storia” e il soggetto del film rappresenta “una delle tante storie di persone che entrano in un supermercato”.

L’obiettivo è “emozionare, ponendo l’attenzione sulle persone, sull’unicità e semplicità del quotidiano”. Il messaggio di fondo è che “non c’è una spesa che non sia importante“. E ancora: “Che sia la spesa per il pranzo della domenica o i biscotti per la prima colazione, gli ingredienti per preparare una torta, la frutta fresca o la foglia di basilico, dietro ogni prodotto acquistato c’è una storia”.

In alcune dichiarazioni riportate da ‘ANSA’, Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga, ha ribadito: “La spesa non è solo un atto d’acquisto, ma ha un valore simbolico molto più ampio. Per ogni prodotto che mettiamo nel carrello c’è un significato più profondo di quello che siamo abituati a pensare”.