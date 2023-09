Perché c'è una pesca nello spot di Esselunga sui genitori separati: parla l'ideatore Luca Lorenzini

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

La polemica sullo spot di Esselunga non sembra volersi spegnere. Mentre sui social impazzano i meme, personalità politiche si dicono commosse dalla rappresentazione della famiglia. Infine ha preso parola l’ideatore della pubblicità, Luca Lorenzini, per difendere la protagonista (non la bambina Emma) pesca che dà il nome al corto.

Il perché della pesca

Nella polemica sullo spot di Esselunga è intervenuto l’ideatore Luca Lorenzini, che insieme a Luca Pannese ha fondato quattro anni fa l’agenzia creativa Small dietro la pubblicità.

A scatenare le critiche o la commozione è stata l’immagine della “famiglia tradizionale“, ma è stata la pesca l’oggetto dell’ilarità del web. Lorenzini ha spiegato che il frutto non è altro che lo spunto per un racconto. “Potevano esserci molti altri spunti e molte altre storie, magari ce ne saranno”, ha detto. Lascia intendere che un altro prodotto del marchio Esselunga potrebbe raccontare un’altra storia reale.

Fonte foto: Esselunga.it Esselunga al centro delle polemiche per lo spot “La Pesca”

No famiglia del Mulino Bianco

L’ideatore dello spot ha voluto rispondere anche alle critiche in merito alla presunta difesa della famiglia tradizionale. Al contrario di quanto criticato da una buona parte del pubblico, Lorenzini dice che il modello di famiglia classica è quella felice, non quella separata. Per questo “noi abbiamo deciso di raccontarne un’altra, che non è irreale, genitori separati li conosciamo tutti, se non lo siamo noi stessi”.

Sul dubbio di raccontare la quotidianità italiana l’ideatore ha detto che forse è dovuto al fatto che vive e lavora a New York. L’ideatore ha inoltre detto che la pubblicità è piaciuta ai figli di coppie divorziate e che questo era il loro obiettivo, anche se in rete sono in molti ad aver patito le immagini del corto, sentite al contrario come un fardello per la bambina che fa da ponte tra due genitori divorziati. Sul tema si sono espressi migliaia di utenti sui social, soprattutto su X e su Facebook. Lo spot di Esselunga vi piace? Diccelo attraverso il sondaggio.

Continua la polemica

Le parole di Lorenzini non sembrano però placare le polemiche che vedono lo spot filogovernativo, tanto che è proprio agli esponenti del governo che è piaciuto, come Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Il focus è sulla famiglia tradizionale perché, secondo i critici dello spot, Esselunga dimostra il suo appoggio a questa visione in altri modi.

Tra questi la partecipazione come main sponsor agli Stati Generali della Natalità, a sua volta sostenuto dal ministero della Natalità di Eugenia Roccella (più volte contestata per le sue opinioni in merito), con il quale collabora per valorizzare il valore della maternità e combattere la denatalità.