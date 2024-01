Papa Francesco ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, la battuta di Fiorello sui cardinali e WhatsApp

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La presenza di Papa Francesco come ospite da Fabio Fazio nella trasmissione ‘Che tempo che fa’ è stato uno dei “temi caldi” del morning show di Fiorello ‘Viva Rai2!’.

Cosa ha detto Fiorello su Papa Francesco ospite di Fabio Fazio

Fiorello ha aperto la puntata di lunedì 15 gennaio di ‘Viva Rai2!’ con la sua consueta ironia: “Oggi è il giorno più triste dell’anno“, facendo riferimento al Blue Monday. Poi ha aggiunto: “Pensate quando usciranno gli ascolti di ieri e quelli della Rai vedranno quanto ha fatto Fabio Fazio, saranno tristissimi. Non tutti possono avere come ospite il Santo Padre…”.

Come evidenziato dai dati Auditel di domenica 14 gennaio, la puntata di ‘Che tempo che fa’ con ospite Papa Francesco ha raggiunto 2.641.000 spettatori con il 13% nella prima parte e 1.266.000 spettatori con il 9.6% nella seconda parte.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco in collegamento con la trasmissione ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio.

La frase di Fiorello sui cardinali dopo Che tempo che fa

Sempre sulla presenza di Papa Francesco nella trasmissione del canale ‘Nove’, Fiorello ha anche detto:

“I cardinali sono arrabbiati con lui, lo hanno già eliminato dal loro gruppo Whatsapp, che si chiama ‘Urbi et Orbi’. Dopo la puntata Fazio già battezzava bambini”.

Per “sfidare” Fabio Fazio, lo showman siciliano ha improvvisato una telefonata con l'”aldilà”: “Pietro, come sta? Chi c’è vicino a lei?…Silvio! Sei con Mike e giocate a briscola contro Che Guevara e Minà?! Comunque non è giusto che il Papa vada come ospite da Fazio, dovrebbe stare con gli ultimi, con i disgraziati… Dovrebbe andare su Rai2!”.

Nella telefonata con l'”aldilà”, Fiorello ha anche detto: “Lo so Silvio, con te al governo non sarebbe mai successo. Mi devi salutare due persone se le vedi, Maurizio e Raffaella!”.

L’appello di Fiorello ad Adriano Celentano

Nel corso della puntata di lunedì 15, Fiorello ha lanciato un appello ad Adriano Celentano, che ha realizzato un pezzo rock ‘n’ roll in esclusiva per la trasmissione ‘Viva Rai2!’: “Adriano, devi tornare a farti vedere perché noi ne abbiamo bisogno. Per noi sei sullo stesso piano del Papa! Io non sono Amadeus, però te lo dico: se faccio qualcosa con Adriano a Sanremo, prometto di farmi il taglio Lollobrigida”.

Nei giorni scorsi il ministro Lollobrigida è finito al centro delle cronache per il nuovo look sfoggiato alla Camera dei Deputati.