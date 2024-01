Trapianto di capelli per Lollobrigida? La rivelazione del ministro: "Mi sono dato una rafforzatina"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida si è presentato con un nuovo look nel 2024 alla Camera dei Deputati. C’è chi ha ipotizzato un trapianto di capelli e lui ha fatto una rivelazione ai giornalisti.

Trapianto di capelli per il ministro Lollobrigida?

Il nuovo look mostrato da Francesco Lollobrigida durante il Question time alla Camera dei Deputati di mercoledì 10 gennaio non è passato inosservato. Al termine del Question time in Aula, il cambiamento del ministro dell’Agricoltura è diventato un tema “caldo” nell’incontro con i cronisti.

Quale accorgimento abbia adottato Francesco Lollobrigida non è stato reso noto nel botta e risposta, ma il diretto interessato ha fatto una confidenza sui suoi capelli, riportata sulle pagine de ‘Il Foglio’.

Fonte foto: ANSA

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (a destra) mentre stringe la mano al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante il Question time presso la Camera dei Deputati nella giornata di mercoledì 10 gennaio.

La rivelazione di Francesco Lollobrigida sui suoi capelli

Sul suo nuovo look mostrato alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida ha ammesso:

“Ho fatto un rafforzamento“.

Alla domanda: “È andato in Turchia?”, il ministro dell’Agricoltura ha replicato: “No, non le rispondo”.

Il cronista ha ipotizzato che la “svolta tricologica” sia stata ideata in vista di una candidatura del ministro alle elezioni Europee. Lollobrigida, però, ha spiegato:

“No, non mi candido, e non so nemmeno cosa farà Giorgia, tanto me lo chiedete tutti. Però per noi è ora di rafforzarci, e anche io mi sono dato una rafforzatina“.

Il commento di Renato Ancorotti

Renato Ancorotti, senatore di Fratelli d’Italia e imprenditore nel campo della cosmesi, ha commentato il nuovo look del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “Non lo sapevo, ma ha fatto benissimo. Anzi, Lollo, che è un mio amico, ha tutta la mia approvazione. Un po’ di chirurgia estetica fa bene a tutti”.

Poi Renato Ancorotti ha anche aggiunto sull’argomento: “Con me apre un portone. Anche io io avevo le borse sotto gli occhi e me le sono tolte. Non c’è alcun tipo di problema, non ci deve essere tabù, anche noi uomini abbiamo diritto alla bellezza e a intervenire per stare meglio con noi stessi”.