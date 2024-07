Adriano Galliani sposa Helga Costa, il senatore di Forza Italia al suo terzo matrimonio: chi è la nuova moglie

Terzo matrimonio in vista per Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza Calcio e senatore di Forza Italia, si prepara a convolare a nozze. Sposerà la sua compagna di lunga data, Elza Helga Cordeiro Costa, 57enne spagnola di origini brasiliane.

Adriano Galliani sposa Helga Costa

Come riporta Il Giorno, le pubblicazioni di matrimonio sono apparse sull’Albo Pretorio del Comune di Milano, città in cui entrambi risiedono, ma il matrimonio sarà celebrato a Monza, città natale di Galliani e sede del club di Serie A di cui è vicepresidente onorario.

La data delle nozze non è ancora stata resa pubblica, ma l’evento si preannuncia significativo, a pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno, che cadrà il 30 luglio.

Fonte foto: Getty Images

Adriano Galliani e la futura moglie Helga Costa allo stadio

Per Galliani, questo sarà il terzo matrimonio.

Terzo matrimonio per il senatore di Forza Italia

Il suo primo matrimonio, con Daniela Rosati, ex presentatrice televisiva, è durato dal 1989 al 1999 e da questa unione sono nati tre figli: Micol, Gianluca e Fabrizio.

Nel 2004, ha sposato la modella marocchina Malika El Hazzazi, con cui si è separato nel 2008.

Nel mezzo, ha avuto una breve relazione con la giornalista televisiva Manuela Moreno.

La frase sulla prossima moglie

Galliani ed Helga Costa sono una coppia dal 2011 e il dirigente sportivo ha spesso espresso pubblicamente la sua ammirazione per la compagna, definendola un punto di riferimento non solo per lui, ma anche per la sua famiglia.

“Helga è stata fantastica perché io ho avuto un po’ di casini nella vita. Un po’ di famiglie allargate e lei è straordinaria, mi è stata vicino con un’intensità – ha dichiarato Galliani in una rara intervista personale – Ma soprattutto è diventata un punto di riferimento per la mia famiglia, i miei figli, soprattutto mia figlia”.

A fine ottobre 2023 Galliani è tornato ad affiancare all’impegno da dirigente sportivo quello in Parlamento, dopo aver vinto le elezioni suppletive a Monza, prendendo il posto di Silvio Berlusconi.