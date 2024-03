Papa Francesco e la cotta per una ragazza nell'autobiografia: "Ero in seminario, non riuscivo a pregare"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Storia dall’autobiografia di Papa Francesco. Il Papa racconta di una cotta presa mentre era in seminario, prima di prendere i voti, per una ragazza che lavorava nel mondo del cinema. In altri passaggi si sofferma su temi sensibili come le dimissioni e le unioni omosessuali.

Il racconto di Papa Francesco nella sua autobiografia

Papa Francesco pubblicherà presto la sua autobiografia “Life. La mia storia“, in cui racconta diverse parti della sua esistenza, tra cui un curioso episodio avvenuto quando ancora era in seminario.

“Durante quell’anno in seminario ebbi anche una piccola sbandata: è normale, altrimenti non saremmo esseri umani. Avevo già avuto una fidanzata in passato, una ragazza molto dolce che lavorava nel mondo del cinema e che in seguito si è sposata e ha avuto dei figli” racconta Bergoglio.

Fonte foto: IPA Life, la mia storia nella Storia, l’autobiografia di Papa Francesco

“Questa volta invece mi trovavo al matrimonio di uno dei miei zii e rimasi abbagliato da una ragazza. Mi fece davvero girare la testa per quanto era bella e intelligente. Per una settimana ebbi la sua immagine sempre nella mente e mi fu difficile riuscire a pregare! Poi per fortuna passò, e dedicai anima e corpo alla mia vocazione” scrive il Papa nel libro in uscita il 19 marzo.

Le dimissioni di Papa Francesco, cosa dice l’autobiografia

Bergoglio parla anche di un tema molto discusso negli ultimi tempi: le sue possibili dimissioni. Francesco è reduce da diversi ricoveri in ospedale e in molti hanno ipotizzato un prossimo ritiro sull’esempio del suo predecessore Benedetto XVI.

“Il ministero petrino è ad vitam e dunque non vedo condizioni per una rinuncia. Le cose cambierebbero se subentrasse un grave impedimento fisico, e in quel caso ho già firmato all’inizio del pontificato la lettera con la rinuncia che è depositata in Segreteria di Stato” scrive il Papa.

Se mai dovessero verificarsi queste condizioni, Francesco non si farà chiamare Papa Emerito: “Ma semplicemente vescovo emerito di Roma, e mi trasferirei a Santa Maria Maggiore per tornare a fare il confessore e portare la comunione agli ammalati”.

Le dichiarazioni di Papa Francesco sulle unioni omosessuali

Nella sua autobiografia Papa Francesco torna anche sul rapporto tra la Chiesa e le coppie omosessuali. Di recente il Vaticano ha approvato la benedizione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, come già fanno molte altre confessioni cristiane.

“Dio ama tutti, soprattutto i peccatori. E se dei fratelli vescovi decidono di non seguire questa strada, non significa che questa sia l’anticamera di uno scisma, perché la dottrina della Chiesa non viene messa in discussione” dice il Papa a riguardo.

“È giusto che queste persone che vivono il dono dell’amore possano avere una copertura legale come tutti. Gesù andava spesso incontro alle persone che vivevano ai margini” conclude il pontefice.