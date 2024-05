Papa Francesco e "il chiacchiericcio" che "è roba da donne". La frase sessista attribuita a Sua Santità

Non si sono ancora placate le polemiche per le frasi pronunciate da Papa Francesco sull’eccesso di “frociaggine” nei seminari che arriva la notizia di un nuovo scivolone linguistico del Sommo Pontefice. In una riunione a porte chiuse Francesco avrebbe dichiarato che “il chiacchiericcio è una roba da donne“.

Papa Francesco e i pantaloni

Francesco avrebbe utilizzato quell’espressione sessista nella riunione con i giovani sacerdoti romani di mercoledì 30 maggio. Il Papa, in sintesi, si sarebbe raccomandato di evitare di sparlare e fare pettegolezzi.

Ne dà notizia il sito Silere non possum. Papa Francesco avrebbe aggiunto: “Noi abbiamo i pantaloni, dobbiamo dire le cose”.

Fonte foto: IPA

Sempre secondo lo stesso sito web, il Papa rispondendo ad un giovane sacerdote sulla situazione della diocesi di Roma avrebbe risposto: “Ci sono problemi di corruzione“.

Le scuse del Papa per le frasi omofobe

Dopo le polemiche montate per le parole del Papa sulla frociaggine nei seminari, la sala stampa vaticana ha espresso le scuse di Francesco: “Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”.

Cosa dice la Bibbia sul chiacchiericcio

Se l’indiscrezione venisse confermata, il Papa si sarebbe espresso su pettegolezzi e chiacchiericcio in maniera assai meno ortodossa rispetto al modo in cui il tema viene trattato nella Bibbia. Ecco alcuni esempi…

“Guardatevi dunque da inutili mormorazioni, preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà senza effetto; una bocca menzognera uccide l’anima”, è scritto in Sapienza 1,11.

“Chi custodisce la bocca e la lingua preserva se stesso dalle afflizioni”, è scritto nei Proverbi 21,23.

Nel Nuovo Testamento (Matteo 15) Gesù si esprimeva così: “Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l’uomo. Dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adultèri, impurità, furti, false testimonianze, calunnie. Queste sono le cose che rendono impuro l’uomo; ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende impuro l’uomo”.