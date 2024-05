Papa Francesco invita i vescovi a non ammettere seminaristi omosessuali: “C’è troppa frociaggine”

Lunedì 20 maggio, Papa Francesco ha incontrato i vescovi italiani riuniti per la loro assemblea di primavera. In questo incontro il Papa ha affrontato una questione delicata chiudendola con una “battuta”: l’ammissione di seminaristi omosessuali. Secondo fonti certe, durante la conversazione il Pontefice ha consigliato di non ammettere persone omosessuali nei seminari, dicendo che c’è “troppa frociaggine” in certi ambienti seminariali.

Il nodo delle diocesi accorpate

L’incontro di un’ora e mezza ha toccato vari temi, inclusa la questione delle diocesi accorpate. Negli ultimi anni, Papa Francesco ha deciso di accorpare 41 diocesi italiane sotto la guida di un solo vescovo, riducendo così il numero complessivo di diocesi.

Fonte foto: ANSA Papa Francesco

Questo provvedimento, volto a semplificare la struttura ecclesiastica italiana, ha però generato critiche. Durante la recente visita “ad limina apostolorum” a Roma, i vescovi hanno espresso le loro preoccupazioni, portando il Papa a indicare che potrebbe interrompere la prassi di accorpamento.

Il regolamento dei seminari

La questione dei seminaristi omosessuali è stata oggetto di dibattito per mesi. Nel novembre scorso, l’assemblea dei vescovi italiani ad Assisi ha approvato una nuova “Ratio formationis sacerdotalis”, un regolamento per i seminari in Italia. Questo testo, che deve ancora ricevere l’approvazione finale dal dicastero vaticano per il Clero, affronta vari aspetti della formazione sacerdotale, tra cui l’educazione affettiva e l’accompagnamento vocazionale.

Durante le discussioni, una delle questioni più controverse è stata se ammettere o meno seminaristi omosessuali. Nonostante un emendamento che distingueva tra atti e tendenze e apriva le porte ai candidati omosessuali impegnati nel celibato, il Papa ha espresso la sua ferma contrarietà.

La parola controversa: “frociaggine”

Nel corso dell’incontro del 20 maggio, Papa Francesco ha risposto a una domanda esplicita su come gestire i candidati dichiaratamente omosessuali. Pur sottolineando il rispetto dovuto a ogni persona (è già stata tirata in ballo più volte l’irreale ‘teoria gender’), ha ribadito la necessità di impedire l’ammissione di omosessuali nei seminari, per evitare che possano vivere una “doppia vita”, contravvenendo al celibato.

Questa affermazione è stata accompagnata da una battuta sulla presenza di “troppa frociaggine” in alcuni seminari. Una frase controversa e che ha suscitato sorpresa tra i presenti. Le parole del Papa sembrano segnare un arresto alle aperture parziali della CEI, congelando di fatto il nuovo regolamento dei seminari italiani fino alla conclusione dei lavori del gruppo di studio sinodale.