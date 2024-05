Palpeggia due bimbe in negozio a Foligno vicino Perugia, erano coi genitori: arrestato per violenza sessuale

Arrestato in flagranza di reato un uomo di 46 anni che si trovava in un negozio di Foligno, comune in provincia di Perugia. La persona finita in manette è accusata di violenza sessuale aggravata dopo che avrebbe palpeggiato nello store due bimbe, una di 5 anni e una di 8.

I genitori della prima, accortisi di quel che stava avvenendo, hanno allertato i carabinieri che sono accorsi sul posto.

Perugia, palpeggia bimbe in un negozio di Foligno: i genitori lo fanno arrestare per violenza sessuale

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma di Foligno, il 46enne, una volta entrato nel negozio in questione, avrebbe messo gli occhi su due bambine.

Fonte foto: Tuttocittà.it

In particolare avrebbe avvicinato e poi palpeggiato quella di 5 anni mentre era impegnata a guardare degli articoli su uno scaffale.

Il fatto non è sfuggito ai genitori della bimba che, aiutati dal personale dell’esercizio commerciale, hanno telefonato ai carabinieri.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto

Gli agenti si sono subito recati sul posto e hanno iniziato a svolgere tutti gli accertamenti del caso; è così emerso che l’uomo accusato non solo avrebbe messo le mani sulla piccina di 5 anni, ma anche su un’altra bambina di 8. A riferirlo il genitore di quest’ultima.

Al termine degli accertamenti, per il 46enne sono scattate le manette. A seguito della convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Spoleto ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

La nota dei carabinieri

A spiegare i dettagli della vicenda tramite una nota sono stati gli stessi carabinieri di Foligno: “L’uomo, mentre si trovava all’’interno di una attività commerciale folignate, si è avvicinato ad una bimba di 5 anni intenta a guardare degli articoli su uno scaffale, palpeggiandola”.

“I genitori – prosegue il comunicato – , accortosi dell’accaduto, con l’ausilio del personale del negozio hanno contattato i carabinieri. Accertavano così che, oltre a quanto riferito loro dalla coppia, analoga condotta era stata tenuta poco prima dal presunto molestatore anche nei confronti di un’altra bambina di 8 anni, oggetto anche lei di attenzioni da parte del soggetto come riferito nell’immediato da un altro genitore presente nel negozio”.