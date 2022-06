Padre separato annega i tre figli, messaggio alla ex: "Se non posso averli io non puoi averli neanche tu"

“Se non posso averli io, allora non puoi averli nemmeno tu”. È stato questo il terribile messaggio lasciato alla ex moglie da un 35enne che aveva appena ucciso i suoi tre figli annegandoli nella vasca da bagno. Il delitto è avvenuto in un sobborgo a nord di Chicago, negli Stati Uniti. L’uomo, Jason E. Karels, è stato arrestato e trasferito nella prigione della contea di Lake. Per lui è stata fissata una cauzione di dieci milioni di dollari.

Il più grande dei bambini annegati dal padre aveva 5 anni

Jason E. Karels, come riportato dal Daily Mail, ha annegato i suoi tre figli Bryant (5 anni), Cassidy (3 anni) e Gideon (2 anni) nella sua casa di Round Lake Beach, alla periferia di Chicago. I bambini, che erano in affido condiviso, stavano trascorrendo il fine settimana con il padre.

La scoperta ella tragedia è stata fatta alla mamma, Debra, che era andata a prendere i bambini. I corpi dei piccoli, secondo quanto riportato dal Daily Mail, erano stesi nel letto e vicino c’era il biglietto.

Padre annega i tre figli e poi tenta la fuga

Karels è stato arrestato dalla polizia, avvertita dalla mamma dei bambini. L’uomo si era dato alla fuga, ma è stato preso poco dopo.

Dopo aver ammesso i delitti, Karels ha raccontato alle forze dell’ordine di aver tentato il suicidio. La cognata di Debra, Christina Neuman Berg, ha raccontato ai giornalisti che la donna aveva deciso di lasciare il marito dopo anni di abusi domestici.

“Debbie voleva mantenere una relazione con il padre dei suoi figli e lasciare che andasse a trovarli. Ora sappiamo che è stato un terribile errore”, ha aggiunto Christina Neuman Berg.

Bambini annegati dal padre separato, i risultati dell’autopsia

Dall’autopsia disposta dal pubblico ministero è emerso che tutti e tre i bambini sono morti per annegamento. Nell’abitazione di Karels gli inquirenti hanno trovato tracce di sangue, segno che l’uomo di 35 anni, dopo aver ucciso i suoi tre figli, ha tentato di togliersi la vita.