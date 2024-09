Truffa del finto incidente all'ex arbitro Paolo Casarin: la moglie consegna 40mila euro tra denaro e gioielli

Paolo Casarin, ex arbitro internazionale e designatore arbitrale in Serie A, è stato vittima di una truffa che gli è costata circa 40.000 euro tra denaro e gioielli. Il raggiro, avvenuto il 27 agosto a San Donato Milanese, dove Casarin risiede, rientra nello schema della truffa del finto incidente stradale.

Paolo Casarin vittima della truffa del finto incidente

Secondo la ricostruzione riportata da Il Giorno, Casarin ha ricevuto una telefonata da un individuo che si è spacciato per un militare, avvisandolo di un presunto incidente in cui sarebbe stato coinvolto suo figlio.

L’ex arbitro, preoccupato, ha seguito le istruzioni, dirigendosi in auto verso il centro di San Donato.

Fonte foto: iStock

Paolo Casarin ha sporto denuncia ai carabinieri di San Donato Milanese

Durante il tragitto, il truffatore ha continuato a chiamarlo, cercando di impedirgli di contattare altre persone.

Nel frattempo, un complice si è presentato a casa di Casarin, dove la moglie, spaventata per la situazione, ha consegnato denaro e gioielli, credendo di aiutare il figlio.

La denuncia e il ruolo delle telecamere

Casarin, insospettito dopo mezz’ora di attesa, ha interrotto la telefonata e deciso di tornare a casa.

Al suo arrivo ha scoperto che la truffa era già stata messa in atto e che la moglie aveva consegnato i beni ai malviventi.

Subito dopo l’accaduto, Casarin ha sporto denuncia ai carabinieri di San Donato Milanese.

Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei pressi dell’abitazione e lungo il percorso seguito da Casarin, nella speranza di identificare i colpevoli.

La variante della truffa

La truffa del finto incidente è purtroppo un meccanismo sempre più utilizzato per colpire soprattutto persone anziane. I malviventi a volte si spacciano per un avvocato o, come con Casarin, per un militare.

Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno cercando di risalire ai responsabili, grazie anche alle prove raccolte tramite le telecamere.