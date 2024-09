Accoltella i genitori a Gagliole vicino Macerata e poi tenta il suicidio: 23enne grave, paese sotto choc

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Gagliole, piccolo paesino di circa 500 abitanti nella provincia marchigiana di Macerata, è sotto shock. Nel pomeriggio di venerdì 6 settembre un giovane residente di 23 anni ha aggredito a coltellate il padre e la madre. E dopo essersi scagliato contro i genitori, forse a seguito di una lite, ha tentato il suicidio.

23enne accoltella entrambi i genitori

Un giovane di 23 anni, forse durante un’accesa lite o per pregressi problemi familiari, ha accoltellato entrambi i genitori.

Il padre, un ex carabiniere in pensione di 65 anni, si trova ricoverato all’ospedale regionale di Torrette, dove versa in gravi condizioni.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il borgo di Gagliole, in provincia di Macerata, conta poco più di 500 abitanti

L’uomo, colpito da numerosi fendenti al torace e all’addome, è stato trasferito in ospedale in eliambulanza, per poi essere sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.

La madre, 60enne, è invece sfuggita ai colpi più violenti e ha riportato delle lesioni più lievi, causate da una singola coltellata.

Poi tenta il suicidio

Dopo aver aggredito i genitori, il giovane ha rivolto il coltello contro sé stesso, ferendosi gravemente alla trachea.

Sono gravi e diverse le ferite autoinflittesi per cui, dopo essere stato trasportato in un primo momento all’ospedale di Camerino, il ragazzo si trova attualmente nella stessa struttura ospedaliera dove è ricoverato il padre.

Le testimonianze rilasciate da familiari e conoscenti non segnalano alcun comportamento che avrebbe potuto far pensare a una simile aggressione. Un ragazzo all’apparenza tranquillo, come il giovane del dramma di Padergno Dugnano.

Strage sfiorata a Gagliole, vicino Macerata

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Camerino, guidati dal capitano Angelo Faraca, e i militari del Reparto operativo di Macerata, con a capo il colonnello Massimiliano Mengasini.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno transennato l’area intorno all’abitazione, per procedere al necessario esame della scena del tentato omicidio e ricostruire le dinamiche dell’aggressione.

Si sta procedendo a interrogare gli abitanti del piccolo paesino di Gagliole, per provare a identificare il movente della brutale aggressione.

Mentre i vicini e i conoscenti, fortemente colpiti dalla triste vicenda, attendono notizie sulla salute del padre e del ragazzo, la cui prognosi è ancora riservata.