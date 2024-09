Interrogato il 17enne della strage di Paderno Dugnano: le nuove rivelazioni. Chiesto trasferimento in comunità

Il 17enne accusato della strage familiare di Paderno Dugnano ha rivelato nuovi dettagli durante l’udienza di convalida davanti al gip per i minori. Il giovane ha spiegato di aver agito “d’impulso“, spinto da un malessere interiore che lo tormentava da giorni, ma ha escluso di aver pianificato l’omicidio.

Strage di Paderno Dugnano, cosa ha detto il 17enne

“Non ce l’avevo con la mia famiglia“, ha affermato, aggiungendo che fino al giorno prima aveva anche considerato l’idea di allontanarsi da casa per trovare una soluzione alternativa al suo stato d’animo.

Tuttavia, la notte del 31 agosto, la situazione è precipitata e ha ucciso a coltellate padre, madre e fratello minore.

Fonte foto: ANSA

Fiori davanti alla villetta di Paderno Dugnano

La difesa del ragazzo, rappresentata dall’avvocato Amedeo Rizza, ha sottolineato che il giovane non aveva premeditato l’atto, cercando di far cadere l’accusa di premeditazione.

Come riporta La Repubblica, il legale ha spiegato che il ragazzo aveva un forte desiderio di libertà, ma non aveva mai pensato seriamente di compiere un gesto così estremo.

Niente trasferimento in comunità

Nonostante queste spiegazioni, il gip ha convalidato l’arresto, respingendo la richiesta della difesa di trasferire il 17enne in una comunità. Il ragazzo resterà quindi in custodia cautelare nel carcere minorile Beccaria, con la possibilità di essere trasferito in un altro istituto in futuro.

La difesa sta valutando la nomina di un consulente psichiatrico per esaminare il quadro psicologico del giovane e verificare la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti.

La Procura per i minorenni di Milano, rappresentata dai magistrati Sabrina Ditaranto ed Elisa Salatino, ha insistito sull’ipotesi di premeditazione, ritenendo che vi fosse il pericolo di reiterazione del reato.

I prossimi passi dell’indagine

Nel frattempo, gli inquirenti stanno analizzando i dispositivi elettronici sequestrati per cercare elementi che possano chiarire il movente del triplice omicidio, che resta ancora incerto.

Il prossimo passo saranno le autopsie sui corpi delle vittime per ottenere ulteriori dettagli sulla dinamica della strage di Paderno Dugnano.