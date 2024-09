La replica di Maria Rosaria Boccia a Giorgia Meloni dopo il messaggio su Sangiuliano: "Metta via i guantoni"

Dopo le esternazioni di Giorgia Meloni dal Forum Economico di Cernobbio, con evidenti riferimenti allo scenario che ha portato alle dimissioni del suo ex ministro Gennaro Sangiuliano, non poteva mancare la replica di Maria Rosaria Boccia. Dalle prime ore del caso l’imprenditrice è sempre stata puntuale con le risposte a chiunque commentasse la vicenda, attraverso i suoi canali social. Ora Boccia risponde alla presidente del Consiglio e la invita, sostanzialmente, ad abbassare i toni.

Maria Rosaria Boccia risponde a Giorgia Meloni

Nella sostanza, Maria Rosaria Boccia invita la premier a usare la gentilezza. In un lungo post pubblicato su Instagram l’imprenditrice ha ripreso l’intervento di Giorgia Meloni nel corso del Forum Economico di Cernobbio, durante il quale si è pronunciata sul caso Sangiuliano.

Boccia, nella sua replica, esordisce ricordando che “ogni donna deve essere libera di vivere la propria essenza, nel rispetto degli spazi altrui” e quanto sia “necessaria l’umiltà di ascoltare la storia con una mente aperta“.

Continuando, Maria Rosaria Boccia descrive Giorgia Meloni come “una donna pronta allo scontro” e che affronta la vicenda “con la forza di un pugile” che, tuttavia, “non vede di aver sferrato un colpo al vento”.

Per questo motivo l’imprenditrice parla direttamente alla premier: “Metta da parte i guantoni: sono la gentilezza e le carezze ciò di cui c’è bisogno”.

Cosa ha detto la premier

A Cernobbio Giorgia Meloni, incalzata dai giornalisti, è rimasta sul vago e ha detto la sua senza mai fare il nome di Maria Rosaria Boccia. Solamente venerdì 6 settembre, infatti, il caso Boccia-Sangiuliano si è “concluso” (virgolette necessarie) con le dimissioni del ministro della Cultura in carica e l’arrivo a Palazzo Chigi di Alessandro Giuli, suo sostituto.

Ascoltata dal Corriere della sera, a proposito del caso Boccia-Sangiuliano ha detto: “Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come me”. Infine: “La mia idea su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona”.

Il botta e risposta con Francesca Pascale

Anche Francesca Pascale ha messo parola sulla vicenda, ma lo ha fatto con ironia. In un meme pubblicato su Instagram ha mostrato l’effige di Silvio Berlusconi e ha aggiunto la parola: “Dilettanti”.

Anche in questo caso, la replica di Maria Rosaria Boccia non si è lasciata attendere. L’imprenditrice ha mostrato una foto di se stessa nelle storie Instagram e ha aggiunto: “Questa persona è proprio una dilettante”. In sei parole, Boccia ha risposto a Giorgia Meloni – che l’ha sempre indicata come “questa persona” e alla stessa Pascale.