Pablo Marì dimesso: come sta il difensore del Monza accoltellato da Tombolini ad Assago. Comunicato ufficiale

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Pablo Marí, il difensore spagnolo del Monza accoltellato il 27 ottobre scorso al centro commerciale di Assago dal 46enne Andrea Tombolini: il giocatore è stato dimesso dall’ospedale Niguarda.

Il comunicato ufficiale del Monza

Ad annunciare le avvenute dimissioni di Pablo Marì è stato il Monza, con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet. La nota del club calcistico recita: “Pablo Marí è stato dimesso stamane dall’ospedale, ha fatto rientro a casa e inizia ora un periodo di assoluto riposo. AC Monza ringrazia sentitamente il professor Osvaldo Chiara e tutti i professionisti del Trauma Center dell’Ospedale Niguarda di Milano”.

L’operazione alla schiena

Il difensore del Monza Pablo Marì è stato ricoverato all’ospedale Niguarda giovedì sera, dopo essere stato accoltellato al centro commerciale di Assago, dove si trovava assieme alla sua famiglia.

Il difensore del Monza è stato operato ai muscoli della schiena all’ospedale Niguarda nella mattinata di venerdì 28 ottobre. Secondo quanto è stato riferito dall’agenzia ‘Ansa’ per il ritorno in campo ci vorranno almeno 2 mesi.

Osvaldo Chiara, direttore di chirurgia generale e trauma team del Niguarda, aveva spiegato a proposito delle condizioni di salute di Pablo Marì: “La massa muscolare è tale per cui il coltello non è riuscito a raggiungere il polmone, se lo avesse fatto la situazione poteva essere molto più a rischio”.

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, aveva aggiunto: “Se non avesse avuto muscoli da atleta, probabilmente il coltello sarebbe affondato”.

Después del duro momento que vivimos ayer, tanto mi familia como yo queremos comunicar que afortunadamente estamos todos bien a pesar de las circunstancias, y agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que estamos recibiendo. pic.twitter.com/8NywRczNS8 — Pablo Mari Villar (@PabloMV5) October 28, 2022

Il messaggio social di Pablo Marì

Nella giornata di venerdì 28 ottobre, Pablo Marì ha pubblicato dal suo letto d’ospedale un messaggio sui suoi profili social.

Le parole del calciatore, accanto a un’immagine in cui si mostra sorridente in ospedale: “Dopo il momento difficile che abbiamo vissuto ieri, sia io che la mia famiglia vogliamo comunicare che per fortuna stiamo tutti bene, nonostante le circostanze, e vogliamo ringraziare tutti i messaggi di sostegno e affetto che stiamo ricevendo. Inoltre, desideriamo inviare le nostre condoglianze e tutte le nostre forze alla famiglia e agli amici della persona deceduta e desideriamo sinceramente che tutte le persone ferite si riprendano il prima possibile”.