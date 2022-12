Onda anomala travolge nave da crociera: muore una donna, altri quattro restano feriti. Viaggio cancellato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un’onda anomala, un vero e proprio muro d’acqua, ha investito la nave da crociera Viking Polaris che stava attraversando le gelide acque al largo dell’Antartide. L’impatto ha ucciso una donna e ferito altri quattro passeggeri.

Durante una tempesta un’onda si è infranta sulla nave quando questa stava attraversando il canale di Drake, il tratto di mare che separa capo Horn dalle isole Shetland Meridionali.

Morta una donna di 62 anni

La violenza dell’impatto ha danneggiato un fianco della nave, infrangendo diversi oblò. Alcune cabine sono state invase dall’acqua entrata a pressione e una donna di 62 anni è rimasta uccisa. Altri quattro croceristi hanno riportato ferite.

La nave è poi riuscita a concludere la sua rotta navigando verso il porto di Ushuaia in Argentina. La crociera prevista dal 5 al 17 dicembre è stata cancellata.

La compagnia Viking Cruises ha diramato una nota: “È con grande tristezza che confermiamo la morte di un passeggero in seguito all’incidente”, si legge.

“Abbiamo informato la famiglia dell’ospite e fatto le nostre più sentite condoglianze. Poi viene specificato che altri quattro passeggeri che “hanno riportato ferite non mortali” hanno ricevuto cure a bordo.

“Stiamo indagando sull’incidente e offriremo il nostro sostegno alle autorità competenti”, conclude la nota.

Questo il racconto di una passeggera intervistata dalla Abc News: “È entrata molta acqua. Fortunatamente, le nostre finestre hanno retto, mentre alcune sono state spazzate via”.

Viking Polaris prodotta da Fincantieri

La nave da crociera Viking Polaris è il battello più recente della flotta Viking Cruises, varata nel settembre di quest’anno e realizzata da Fincantieri nel cantiere navale di Søviknes in Norvegia.

Il sito di Fincantieri fornisce qualche numero: la Viking Polaris pesa oltre 30mila tonnellate per una lunghezza superiore ai 200 metri. Ha 189 cabine passeggeri e 157 per l’equipaggio.

Un altro incidente in Antartide

Due settimane fa si è registrato un altro incidente mortale in Antartide: due anziani turisti, 76 e 80 anni, sono scesi dalla nave da crociera World Explorer per fare un’escursione in gommone. I due sono morti quando il mezzo si è ribaltato.

Nel 2010 un italiano e un tedesco rimasero uccisi quando la nave da crociera a bordo della quale viaggiavano fu investita da un’onda anomala. Il fatto avvenne al largo della Catalogna, nel nord-est della Spagna.