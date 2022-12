Omicidio cardiologo, l'uomo arrestato: "Mi prendeva in giro, mi negava il certificato utile per la patente"

All’origine della furia di Adriano Vetro, il 47enne che ha freddato a colpi di arma da fuoco il cardiologo Gaetano Alaimo nel poliambulatorio di Favara in via Bassanesi (Agrigento), ci sarebbe un certificato negato e una diagnosi non accettata.

Omicidio Cardiologo, l’omicida: “Alaimo mi prendeva in giro”

Vetro, che di mestiere fa il bidello in un istituto scolastico di Caltanissetta, dopo essere stato fermato dai carabinieri, in serata ha confessato ai magistrati.

“Mi servivano tre documenti per ottenere il rinnovo della patente – avrebbe spiegato, come riferisce Il Corriere della Sera -, l’oculista e il diabetologo me l’avevano rilasciato, il dottore Alaimo mi prendeva in giro e rinviava continuamente”.

Fonte foto: ANSA Esterno dello studio di via Bassanesi a Favara, in provincia di Agrigento, in cui il cardiologo Gaetano Alaimo è stato ucciso mentre era al lavoro

Il procuratore facente funzioni di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Elenia Manno, per questo, gli contestano l’omicidio premeditato e il porto abusivo di arma da sparo clandestina.

Il legale di Adriano Vetro: “Il mio assistito in cura da vent’anni da uno psichiatra”

L’interrogatorio di convalida dell’arresto dovrebbe essere effettuato giovedì 1 dicembre. Intanto il legale di Vetro, l’avvocato Santo Lucia, in occasione dell’interrogatorio che ha preceduto l’arresto, ha tenuto a sottolineare che il 47enne era in terapia da uno psichiatra da circa vent’anni.

“Io ritengo che abbia una semi infermità mentale – ha assicurato il legale – ma nulla poteva far pensare a una cosa simile”.

Alaimo, 65 anni e specializzato in malattie dell’apparato cardio-vascolare e in medicina interna, aveva diagnosticato ad Adriano Vetro una malformazione cardiaca, uno scompenso. Proprio tale diagnosi avrebbe fatto sì che Vetro non potesse accedere al rinnovo della patente di guida.

Il 47enne, per ovviare al problema, voleva sottoporsi a un intervento, ma il cardiologo, considerate le condizioni generali del paziente, avrebbe sconsigliato l’operazione. Due posizioni differenti che, secondo quanto trapelato, già in passato avevano scatenato discussioni tra il paziente e il medico. Non ieri: Vetro si sarebbe semplicemente precipitato nello studio con una pistola, uccidendo il professionista.

Chi era Gaetano Alaimo

Alaimo era un professionista noto e apprezzato nella cittadina agrigentina e in altre zone della Sicilia. In molti sui social stanno esprimendo cordoglio per la sua morte.