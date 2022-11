Omicidio Agrigento, cardiologo ucciso nella sala d'attesa innanzi ai segretari: arrestato il killer

A Favara (Agrigento), un noto cardiologo della zona, Gaetano Alaimo, è stato assassinato nel suo studio. Il killer è piombato nel locale e lo ha ucciso con un colpo di pistola, sorprendendolo alle spalle.

Il cardiologo ucciso innanzi ai segretari

L’omicidio, secondo le primissime notizie trapelate sul caso, si è consumato all’interno dello studio di via Bassanesi, luogo in cui stava lavorando lo specialista.

L’aggressione mortale sarebbe stata effettuata nella sala di attesa davanti ai segretari.

Fonte foto: ANSA Esterno dello studio di via Bassanesi a Favara, in provincia di Agrigento, in cui il cardiologo Gaetano Alaimo è stato ucciso mentre era al lavoro

L’autore del delitto fermato dai carabinieri

L’autore dell’omicidio è stato già individuato: dovrebbe trattarsi di un uomo di mezza età, di 47 anni. Dopo aver freddato il cardiologo è tornato nella sua casa di campagna. Ed è qui che lo hanno trovato i carabinieri.

Ritrovata anche la pistola

L’uomo, raggiunto e bloccato dalle forze dell’ordine, aveva con sé una pistola, probabilmente l’arma del delitto. Sul posto anche il procuratore facente funzioni di Agrigento, Salvatore Vella. Il pm di turno lo interrogherà insieme al suo difensore.

Il killer, sempre secondo quanto appreso dalle prime ricostruzioni, sarebbe un uomo con piccoli precedenti penali. Resta da capire il movente che lo ha spinto ad ammazzare Gaetano Alaimo.