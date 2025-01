Omicidio Alex Marangon, i sospetti dei genitori sulle indagini: "Messinscena, c'era gente importante"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A sette mesi dal ritrovamento del corpo senza vita di Alex Marangon, il 25enne morto dopo un rito sciamanico nell’abbazia di Vidor, in provincia di Treviso, i genitori del barista di Marcon si sono lasciati andare a un duro sfogo sull’omicidio del figlio, in cui hanno parlato di una “messinscena” e di “gente importante” che sarebbe stata presente al rito.

Perché i genitori di Alex Marangon si sentono “presi in giro”

In un’intervista concessa ad Antenna Tre, Sabrina e Luca Marangon hanno detto: “Ci sentiamo presi in giro, vogliamo sapere a che punto sono le indagini”.

La Procura trevigiana ha aperto un fascicolo sulla morte di Alex Marangon, con l’ipotesi di omicidio volontario a carico di ignoti. I genitori del barista di Marcon si sono domandati: “Non abbiamo mai parlato con gli investigatori o col procuratore di Treviso. Perché tutti questi esami, come il tossicologico che tarda da mesi, solo per Alex e non per tutti gli altri che hanno partecipato allo stesso rito? Nemmeno un test è stato richiesto per loro'”.

Fonte foto: ANSA

Un momento dei funerali di Alex Marangon.

La “messinscena” sull’omicidio di Alex Marangon

I genitori di Alex Marangon hanno fatto l’elenco di quelli che, secondo loro, sarebbero stati alcuni degli errori commessi durante le indagini sull’omicidio del figlio: “L’abbazia non è stata sigillata, non è stata chiamata la Polizia Scientifica per raccogliere ed esaminare eventuali prove, non sono state trattenute le persone, quelle poche che quella mattina erano forse ancora recuperabili perché erano scappati tutti”.

Secondo Sabrina e Luca Marangon, nel lasso di tempo tra la scomparsa del figlio e il primo allarme, gli altri partecipanti al rito sciamanico si sarebbero accordati su una versione di comodo, rimettendo tutto in perfetto ordine nella chiesa: “Una bella messinscena, come hanno fatto due giorni dopo facendoci ritrovare il materassino di Alex con tutto buttato sopra alla rinfusa. Non era da lui”.

Il papà di Alex Marangon è convinto che il figlio sia stato ucciso nell’abbazia, “probabilmente con qualcosa tipo una mazza da baseball, non certo per annegamento”.

Non solo: sempre secondo Luca Marangon, il corpo sarebbe stato fatto ritrovare sull’isolotto del Piave quattro giorni dopo con l’obiettivo di depistare le indagini.

Il sospetto dei genitori di Alex Marangon sulla “gente importante”

Luca Marangon ha detto: “Quella sera c’era gente importante e di una certa posizione, tanto che Alex era uno dei più giovani. Nella chat di Telegram che usavano per gli appuntamenti c’erano ben 160 iscritti, ma è stata prontamente cancellata ed è irrecuperabile”.

“Sappiamo che c’è gente che quella sera c’era e che sa come sono andate davvero le cose, ma che non si fa avanti e non parla per paura di compromettersi“, ha aggiunto Sabrina, la mamma di Alex Marangon.