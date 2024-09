Morte di Alex Marangon, spunta l'audio inedito inviato a un amico: "Farò una cerimonia con l'ayahuasca"

Il dettaglio dell’ayahuasca apre nuovi scenari sulla morte di Alex Marangon. Fino a venerdì 13 settembre ci si domandava se il barman 25enne trovato morto il 2 luglio 2024 su un isolotto del fiume Piave avesse assunto il decotto allucinogeno nel corso delle giornate trascorse presso l’abbazia Santa Bona di Vidor. Più partecipanti hanno sempre negato che il rito sciamanico prevedesse il consumo di droghe, ma una prima risposta è arrivata dallo stesso Alex.

Morte di Alex Marangon, l’audio inedito: "Assumerò ayahuasca"

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda venerdì 13 settembre, infatti, è stato trasmesso in esclusiva un audio inviato da Alex Marangon a un amico su WhatsApp pochi mesi prima di partire per Vidor. Alex diceva: "Sono arrivato prima in una casa condivisa, adesso ho mangiato una pizza. Sembra che ci siano buone proposte, tante news. Ho già detto che lo faccio tutta la stagione e andrò a fare una cerimonia con l’ayahuasca".

Un’ulteriore conferma è arrivata la mattina di sabato 14 dicembre. I test tossicologici coordinati dalla dottoressa Donata Favretto hanno dato esito positivo: Alex Marangon aveva assunto l’ayahuasca. I dettagli sui risultati verranno resi noti nei giorni a venire. Gli esiti non danno una risposta sulle circostanze che hanno determinato la morte di Alex Marangon, ma danno necessariamente una svolta alle indagini.