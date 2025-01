Matteo Bassetti elogia Giorgia Meloni: "La migliore premier della storia recente"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il professore Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, con un post pubblicato sui propri profili social ha espresso parole di grande stima per Giorgia Meloni, definendola “il miglior Presidente del Consiglio della storia recente della Repubblica Italiana”.

Le lodi a Giorgia Meloni

Inaspettata la dichiarazione del professore Matteo Bassetti, a capo del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Sul proprio profilo X, il professore ha rivolto un messaggio di profonda stima e ammirazione nei confronti di Giorgia Meloni:

Al di là delle ideologie politiche, per Bassetti Meloni con il suo recente operato si è rivelata essere uno dei migliori Capi di Stato del nostro Paese.

Matteo Bassetti votò Fratelli d’Italia

D’altronde, Matteo Bassetti non ha mai nascosto il suo appoggio a Giorgia Meloni.

Così come da lui stesso affermato nell’ottobre 2023, ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora di Rai Radio1: “Non ho mai nascosto le mie simpatie per lei”.

In quell’occasione, l’infettivologo rivelò anche di aver scritto il suo nome sulla scheda elettorale e di essere “contento di averla votata”.

A convincere il professore soprattutto le scelte della premier in fatto di sanità: “La Meloni ha ragione sulla Salute: non serve spendere di più, serve spendere meglio”.

Un futuro in politica per Bassetti?

Forse anche per via delle sue aperte dichiarazioni, si è più volte ipotizzato l’ingresso di Matteo Bassetti in politica.

Nel 2022, l’infettivologo fu inserito nella lista dei possibili candidati in parlamento per il centrodestra, opzione poi mai concretizzatasi.

Intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Bassetti era stato chiaro: “Sono un medico e voglio continuare a fare io mio lavoro. La mia casacca è quella del professore universitario e del medico in corsia”.

Dalla sopracitata dichiarazione è ormai trascorso più di un anno e il professore è rimasto coerente alle proprie parole, continuando a occuparsi di medicina e, per quel che riguarda la politica, limitandosi al ruolo di commentatore esterno.