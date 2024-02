Nuova variante della Xylella individuata a Triggiano vicino Bari sui mandorli: non c'è pace per la Puglia

Ci risiamo. Dopo 21 milioni di ulivi contagiati, con oltre 8 mila chilometri quadrati di territorio infettato – pari al 40% della regione – la Puglia si ritrova costretta a fare di nuovo i conti con la Xylella. A Triggiano, in provincia di Bari, un campione prelevato dai mandorli è risultato positivo: si tratterebbe di una nuova variante.

Il campione positivo prelevato dai mandorli di Triggiano

Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, ha confermato all’Ansa che a Triggiano, in provincia di Bari, è stato individuato un nuovo ceppo della Xylella, ribattezzato Xylella fastidiosa fastidiosa.

La variante è stata trovata su 6 mandorli e le analisi in laboratorio hanno confermato la diagnosi.

Fonte foto: ANSA Ulivi colpiti dalla Xylella in Puglia

Il dipartimento Agricoltura ha quindi firmato un’ordinanza di abbattimento degli alberi infetti e verranno effettuate nuove analisi sulle piante nell’arco di 800 metri.

Secondo Pentassuglia, comunque, la scoperta può essere letta anche come una buona notizia perché evidenzia “il grande lavoro che stiamo facendo in Puglia, non lasciando nulla al caso ma continuando con un monitoraggio costante. Effettuiamo verifiche e campionamenti in oltre cento siti, e questa scoperta è il risultato di questo lavoro impegnativo ma efficace. Non dobbiamo creare allarmismi, ma nemmeno abbassare la guardia”.

Cosa sappiamo sulla nuova variante della Xylella

In effetti, sulla nuova variante appena scoperta si sa ancora poco.

Pentassuglia ha infatti spiegato che non è noto se sia più o meno aggressiva e se sia virulenta: “Dobbiamo usare massima cautela perché potenzialmente il vettore può colpire anche le piante di vite“.

I rischi per i vigneti secondo Coldiretti

A confermare il rischio per le piante di vite è Coldiretti Puglia.

La malattia di Pierce, spiega l’associazione, è una fitopatia che porta al disseccamento dei vigneti come accaduto in California, e come avvenuto anche per gli ulivi pugliesi.

Secondo Fabiano Amati, consigliere regionale pugliese e commissario di Azione, a rischio ci sarebbero anche i ciliegi.