Flavio Briatore contro la Puglia per i prezzi di ombrelloni e lettini: "Follia, non siamo a Monte Carlo"

Flavio Briatore boccia le vacanze in Puglia. L’imprenditore di Verzuolo ha criticato i prezzi elevati di ombrelloni e lettini nei lidi della regione, ritenendoli sproporzionati rispetto ai servizi offerti e paragonandoli a quelli di Monte Carlo.

Le parole di Flavio Briatore

“Pagare 60 euro per quei bagni mi sembra una follia. I prezzi sono uguali ai nostri Montecarlo“. Queste sono le dichiarazioni di Flavio Briatore riguardo all’offerta turistica della Puglia, espresse durante un intervento nella trasmissione ‘Zona Bianca’ su Rete 4 e riportate da Repubblica Bari.

L’imprenditore sottolinea che tali costi non sono giustificati rispetto ai servizi offerti dai lidi della regione, dove, come ricorda il quotidiano, in passato ha tentato di aprire una sede del suo noto Twiga, stabilimento dai prezzi decisamente superiori.

Fonte foto: ANSA Flavio Briatore

Briatore contro la Puglia: le reazioni

Le parole di Flavio Briatore hanno suscitato le critiche di Fabrizio Santorsola, presidente regionale di Fiba Confesercenti e titolare del lido Il Santos, stabilimento cinque stelle situato a Torre Canne, frazione di Fasano.

Secondo Santorsola, “è evidente che Briatore abbia un conto aperto con la Puglia“, alludendo ai tentativi mai riusciti dell’imprenditore di aprire una sede del suo Twiga prima a Otranto e poi a Savelletri di Fasano.

“Ogni volta che ne ha l’occasione, si scaglia contro il turismo balneare pugliese” – prosegue Santorsola in un’intervista a Repubblica. “È vero che esiste una Puglia per i ricchi, ma è altrettanto vero che la regione è in grado di soddisfare le esigenze di diversi tipi di turisti. Gli altospendenti sono importanti, e grazie a loro il territorio ha ottenuto una ribalta internazionale.”

Briatore e gli stipendi delle famiglie

Le dichiarazioni di Briatore sulla Puglia sono arrivate poco dopo quelle riguardanti gli stipendi delle famiglie italiane, che hanno scatenato non poche polemiche.

“Io credo che una famiglia di quattro persone, con il marito che guadagna tra 1.400 e 2.000 euro e la moglie che magari ne guadagna tra 1.500 e 4.000 euro, che già sono cifre importanti, come fanno a vivere?”, ha dichiarato l’imprenditore durante un intervento nel podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli.

Queste affermazioni hanno suscitato un acceso dibattito sul web, soprattutto per le cifre menzionate, ben distanti dallo stipendio mensile medio di una famiglia.