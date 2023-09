Nuova battuta di Fiorello sull'ex tata Giorgia Meloni, con allusione fascista: cosa ha detto lo showman

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Fiorello ha dato di nuovo spettacolo: l’occasione è arrivata durante la cerimonia del Premio satira politica di Forte dei Marmi, dove è stato premiato come miglior programma dell’anno. Anche in questa occasione, ha ironizzato sul suo legame personale con la premier Giorgia Meloni, lanciando una stoccata con tanto di allusione fascista.

Cosa ha detto Fiorello sull’ex tata di sua figlia

Nel contesto della 51esima edizione del Premio alla Capannina di Forte dei Marmi, Fiorello ha fatto suo il palco con alcune battute ovviamente a sfondo politico che non stanno passando inosservate. Su tutte, quella su Giorgia Meloni.

Come risaputo, l’attuale premier in gioventù è stata la tata della figlia di Rosario Fiorello e in quest’occasione ha rivelato qualche altro aneddoto su quel periodo: “Niente Barbie, la faceva giocare con i LEGO” ha detto il comico.

Fiorello ritira il premio dal palco della Capannina di Forte dei Marmi

Poi, però, non è mancata una seconda parte di battuta con tanto di allusione fascista: “Era fissata con le costruzioni, tirava su dei gran palazzi… squadrati” ha ironizzato Fiorello, riferendosi allo stile architettonico del fascismo.

Le recenti dichiarazioni su Meloni e Giambruno

Pochi giorni fa, a Camogli, Fiorello aveva riservato un’altra discreta stilettata nei confronti dell’attuale Presidentessa del Consiglio. Durante il Festival della Comunicazione, rassegna organizzata da Danco Singer e Rosangela Bonsignorio nel nome di Umberto Eco, ha scherzato sul “caso Giambruno”.

Il compagno di Giorgia Meloni è stato travolto da polemiche per le sue parole circa gli episodi di violenza sessuale che hanno sconvolto l’Italia in queste ultime settimane. “L’opposizione della Meloni è il Partito Democratico? No, è suo marito. Quando nel mondo un Giambruno parla da qualche parte c’è una Meloni che dice ma vaff…” ha detto Fiorello.

Le battute sul dirigente Rai e il generale Vannacci

Tornando alla serata di Forte dei Marmi, Fiorello ha riservato ironia anche nei confronti del dirigente Rai sotto ricatto di un escort, caso emerso solo pochi giorni fa. Lo showman si è detto rammaricato di non essere in onda con Viva Rai 2. Poi ha continuato: “Ho chiesto quanti anni avesse il nuovo amministratore delegato, perché il dirigente in questione ha 66 anni, ma l’età non corrisponde con quella dell’amministratore delegato”.

Infine, qualche parola anche sul generale Vannacci e il libro che sta facendo così tanto discutere. Per Fiorello, si tratta in realtà di una trilogia: “Stasera vi svelo i titoli dei prossimi due: ‘Il mio migliore amico è gay‘ e ‘Gli extracomunitari fanno i lavori che noi non vogliamo fare noi'” ha detto dal palco.