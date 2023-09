Lilli Gruber contro Giambruno e l'"errore" di Giorgia Meloni: cosa ha detto la conduttrice di "Otto e mezzo"

Le parole sul caso dello stupro collettivo ai danni di una ragazza a Palermo pronunciate in tv da Andrea Giambruno, giornalista, autore e conduttore televisivo, nonché compagno dell’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni, continuano a far discutere. Sul caso è intervenuta anche Lilli Gruber.

Cosa ha detto Andrea Giambruno

Andrea Giambruno aveva detto: “Se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti eviti di ubriacarti. Questo è assodato”.

Poi aveva aggiunto: “Però se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, eviti anche di incorrere in determinate problematiche. Rischi effettivamente che il lupo lo trovi”.

Lilli Gruber contro Andrea Giambruno

Lilli Gruber, intervenuta alla festa del ‘Fatto Quotidiano’ a Roma, ha definito “intollerabile” l’uscita di Andrea Giambruno sugli stupri”.

Nel corso di un’intervista al ‘Corriere della Sera’, la conduttrice di ‘Otto e mezzo’ è tornata sull’argomento, riferendosi anche a Giorgia Meloni: “La politica è anche capacità di prevenire i problemi. Giorgia Meloni doveva avvertire il suo compagno di evitare commenti inutili che l’avrebbero messa inevitabilmente in imbarazzo, vista la rilevanza del suo nuovo ruolo istituzionale”.

Ancora Lilli Gruber: “Non è una questione di libertà di stampa, come ha detto la Meloni, ma di gestione del potere politico, in tutti gli ambiti. Compreso quello familiare e personale. Una necessità, quando si è sotto i riflettori in permanenza”.

Fonte foto: ANSA Lilli Gruber.

Cosa ha detto Giorgia Meloni

In conferenza stampa, a domanda precisa sulle parole del compagno Giambruno, Giorgia Meloni aveva risposto: “Vorrei capire qual è la lettura che voi date al concetto di libertà di stampa? Perché come la vedo io, un giornalista non dice in tv quello che pensa la moglie, spero eh… La mia libertà di stampa è questa”.

E aveva aggiunto: “Colgo l’occasione per dire che sono mesi che qualsiasi cosa Giambruno dica io sono chiamata in causa. Io voglio capire come sia il concetto di libertà di stampa perché, per come la vedo io, non devo essere chiamata in causa per le cose che dice un giornalista in tv. E lui non deve essere attaccato più di quanto sia normale perché mi vuole bene. Vi prego per il futuro di non chiedermi commenti su quello che dice un giornalista in tv perché non sono io a dire a un giornalista, che esercita la sua professione, quello che deve dire. Io credo nella libertà di stampa”.