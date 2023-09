Escort arrestata per estorsione a un dirigente Rai da 100 mila euro in un anno: fermata a casa del manager

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Adina Manelache ha estorto circa 100 mila euro a un dirigente Rai. L’uomo aveva conosciuto la professionista (escort) online e si erano scambiati numerosi messaggi hot. Tra un chat erotica e l’altra però la donna, 30enne di nazionalità romena, chiedeva tanti soldi. Per convincere l’importante funzionario Rai di 66 anni, si era spinta a inscenare un tentato omicidio, di essere perseguitata dalla mafia e a minacciare l’uomo di far del male ai suoi animali domestici.

L’incontro

Il dirigente della Rai, di cui è stato omesso il nome, e la professionista del settore Adina Manelache si sono incontrati in una chat per adulti. Dopo diversi incontri a pagamenti in un appartamento a Labaro, il 66enne ha iniziato a pagare anche per altre richieste della donna.

In totale il funzionario Rai ha sborsato circa 100mila euro per le richieste più assurde, tra bonifici e contanti. Infine la minaccia: l’escort ha detto all’uomo che avrebbe ucciso i suoi gatti e che avrebbe divulgato le loro conversazioni esplicite.

Fonte foto: IPA L’escort aveva minacciato il dirigente Rai di rendere note le conversazioni espliciti avute

Estorsione: tutte le scuse

Adina Manelache ha inventato nel corso del tempo diverse e articolale scuse per farsi dare dei soldi dall’uomo che aveva conosciuto online. All’inizio un intervento chirurgico per il figlio che stava poco bene, poi 5 mila euro per il funerale della sorella e infine la mafia.

La donna è arrivata a costruire una storia di criminalità organizzata. Secondo quanto riportato sembra infatti che avesse realizzato delle foto per giustificare la richiesta di molti soldi: un coltello alla gola. Il messaggio: “Se non pago mi uccideranno e poi saranno problemi anche per te”.

L’arresto

Alla Polizia il dirigente della Rai ha raccontato che tra i diversi tentativi di estorsione, andati a buon fine, ci sono state anche minacce ai suoi animali domestici. L’uomo aveva provato a non rispondere più alla donna, quando ha capito il giro di estorsione nel quale era finito, ma le minacce erano aumentate.

Solo a quel punto si è diretto alla Polizia e ha denunciato di essere stato truffato per una cifra pari a 100 mila euro. L’arresto è avvenuto lo scorso 6 settembre, in un finto incontro tra la donna e il funzionario Rai. Al posto del denaro ha trovato una squadra di poliziotti che l’hanno arrestata per estorsione.