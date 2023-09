Fiorello e la battuta a Camogli su Giorgia Meloni e Andrea Giambruno dopo la frase del conduttore sugli stupri

In attesa del suo ritorno in tv, l’ultimo show di Fiorello è andato in scena al Festival della Comunicazione di Camogli, rassegna organizzata da Danco Singer e Rosangela Bonsignorio nel nome di Umberto Eco. Lo showman, che proprio qui aveva ricevuto il Premio Comunicazione nel 2020, ha preso parte a un’intervista-spettacolo con Aldo Grasso, dal titolo “Da grande vorrei essere la spalla di Fiorello“.

Cosa ha detto Fiorello su Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Tra i tanti temi affrontati da Fiorello (dalla nuova Italia di Luciano Spalletti al “caro scontrini), c’è stato spazio anche per un commento ironico sul recente “caso Giambruno“.

Lo showman siciliano, riferendosi alle parole pronunciate dal conduttore tv e compagno del presidente del Consiglio sugli stupri (“Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”), ha detto: “L’opposizione della Meloni è il Partito Democratico? No, è suo marito. Quando nel mondo un Giambruno parla da qualche parte c’è una Meloni che dice ma vaff…“.

Le altre dichiarazioni di Fiorello

Prima ancora di salire sul palco del Festival della Comunicazione, Fiorello aveva commentato il primo risultato della nuova Italia di Luciano Spalletti (1-1 contro la Macedonia del Nord): “Diamogli tempo, è solo la prima partita. Noi italiani vogliamo tutto e subito. Certo che il bacino di calciatori si restringe sempre di più, ma aspettiamo a giudicare”.

Poi, riferendosi all’allestimento a Camogli, lo showman ha ironizzato: “Questi gazebo non li usano neppure più alle primarie del Pd. Potevate rifarli con il bonus facciata. A Roma ci sono più facciate che palazzi“.

Su Camogli ha anche detto: “Chi abita a Camogli è fortunatissimo, esce di casa e fa il bagno in mare. Per i 20 anni di matrimonio con mia moglie, però, siamo andati a Portofino, bellissimo anche lì. Bellissimo pagare un caffè 10 euro“.

Da Viva Rai2 a Sanremo: le anticipazioni di Fiorello

Fiorello ha parlato anche del suo prossimo impegno in televisione: “Stiamo lavorando per fare Viva Rai2 al Foro Italico. Non c’è ancora l’ufficialità ma la direzione è quella. Inizieremo il 6 novembre“.

Lo showman siciliano ha anche commentato la recente fotografia di Amadeus con Gerry Scotti, interpretata dai più come un indizio per il prossimo Festival di Sanremo: “Perché no? Veniamo tutti da Radio Deejay e per Gerry Scotti sarebbe il giusto riconoscimento per una grande carriera“. Su una sua eventuale partecipazione ha detto: “Se Amadeus mi inviterà, andrò solo l’ultima sera per dire ad Ama ‘basta!'”.