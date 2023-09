Gerry Scotti co-conduttore con Amadeus al Festival di Sanremo 2024? "Beccati": spunta l'ipotesi dopo la foto

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Nel prossimo Festival di Sanremo Amadeus avrà al suo fianco un co-conduttore di spessore? È il rumor che si rincorre dopo che sui social è rimbalzata la foto del direttore artistico, nonché conduttore, della kermesse con Gerry Scotti, con le voci che vedrebbero i due in “riunione” per Sanremo 2024.

Amadeus-Scotti beccati a colazione

A far accendere le fantasie in vista di Sanremo 2024, il quinto di fila per Amadeus, è la foto pubblicata sui social dallo stesso direttore artistico del Festival. Con lui, al tavolo, un volto noto, anzi notissimo, dello spettacolo italiano: Gerry Scotti.

“E niente, ci hanno beccati” ha scritto Sebastiani su Instagram, con una carrellata di foto che lo ritraggono con Scotti al tavolo per colazione, con il 67enne che mima anche la posizione per “sfuggire” ai paparazzi.

Ipotesi Sanremo

Non si sa perché i due si siano incontrati, ma la mente dei follower e di tutti gli italiani viaggia veloce verso Sanremo 2024. Scotti co-conduttore? Se lo chiede anche Davide Maggio, critico tv, che sul suo sito ipotizza una colazione di lavoro tra i due.

Scotti, tra l’altro, in passato aveva dichiarato di essere stato invitato al Festival ma di aver dovuto declinare per motivi di lavoro, non nascondendo allo stesso tempo il dispiacere per non esserci stato e la voglia di esserci in un futuro.

Chi saranno i co-conduttori di Sanremo 2024

E la foto che circola sul web, ovviamente, ha acceso le voci sulla kermesse che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024 al Teatro Ariston di Sanremo. Ancora si sa ben poco dell’ultimo Festival targato Amadeus, che dopo il pokerissimo ha già annunciato che non ci sarà una sesta conduzione di fila.

Non sono stati ancora resi noti cantanti in gara, per questo c’è ancora parecchio tempo, né tantomeno i co-conduttori. L’unica certezza è quella che riguarda il regolamento e le serate del mercoledì e del giovedì, quelle in cui saranno i big non in gara in quelle sere a essere “valletti”.

Non si sa ancora in che ruolo, ma è da considerare certa la presenza di Fiorello, come rivelato da Amadeus: “È un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa”.