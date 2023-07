Amadeus e le date ufficiali del Festival di Sanremo 2024: il conduttore avrebbe invitato Meghan Markle

Sanremo 2024 ha ufficialmente una data. La 74esima edizione del Festival vede ancora saldo alla conduzione Amadeus, che per il suo quinto anno consecutivo al timone ha già preannunciato delle novità nel regolamento. Ma alcune sorprese sembrano essere in arrivo anche per gli ospiti speciali che calcheranno il palco, tra i quali potrebbe esserci anche la duchessa di Sussex Meghan Markle.

Le date e le novità

Come confermato con la diffusione dei nuovi palinsesti Rai, il Festival di Sanremo tornerà come di consueto a febbraio. Più precisamente, dal 6 al 10 febbraio 2024.

Sarà preceduto da Sanremo Giovani, l’edizione dedicata agli artisti emergenti, che sarà invece ospitata sui canali Rai mercoledì 20 dicembre 2023

Fonte foto: ANSA Amadeus insieme al vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni, e i co-conduttori Chiara Ferragni e Gianni Morandi

Per la quinta edizione di fila, nonostante si vociferasse il contrario, Amadeus condurrà ancora una volta il Festival sul palco dell’Ariston. A fargli compagnia, ma solo per l’ultima serata, tornerà anche Fiorello, che era stato inizialmente indicato come possibile conduttore per il 2024.

Per la 74edizione, Amadeus ha annunciato di voler apportare delle modifiche al regolamento, che sarebbero già state inviate per essere sottoposte all’approvazione degli avvocati della Rai.

Intervenendo al primo spazio ‘Caffè con’ al Tg1 Mattina Estate, il conduttore ha però detto di non poter rivelare ancora nulla in merito.

L’invito a Meghan Markle

Tra le novità, si vocifera anche una possibile partecipazione della duchessa di Sussex, Meghan Markle, tra gli ospiti speciali della nuova edizione, almeno in una delle serate.

La presenza di Markle al Festival sembra essere nelle intenzioni del direttore artistico già da tempo: già anni fa Amadeus si sarebbe recato a Londra per invitare la duchessa, ma la trattativa sarebbe caduta nel nulla per un cachet troppo alto.

Secondo diversi rumors, la proposta potrebbe essere rinnovata anche quest’anno. E forse la duchessa di Sussex, che ha visto naufragare un progetto Netflix per la produzione di documentari, stavolta potrebbe accettare, anche in cambio di un cachet più modesto.

Le altre donne sul palco

Oltre agli ospiti che si susseguiranno sul palco dell’Ariston, Amadeus sembra aver già designato anche le sue co-conduttrici.

Le scelte di Amadeus sulle conduttrici, ma soprattutto le dichiarazioni in merito, non sono mai state esenti da polemiche.

Quest’anno sembra che il direttore artistico voglia accanto a lui per tutte le 5 serate le cantanti Arisa ed Elodie, che, più di altre passate conduttrici, sembrerebbero coerenti nel contesto di un Festival dedicato alla musica.