Amadeus anticipa il nuovo regolamento di Sanremo 2024: cantanti co-conduttori, cover, date e giuria

In anteprima al Tg1 Amadeus, direttore artistico per l’ultima volta al Festival di Sanremo, ha anticipato le novità che saranno introdotte con la prossima edizione della kermesse attesa per il 2024. Il conduttore ha in mente di rivoluzionare ancora una volta i canoni della gara, con interessanti cambiamenti anche in termini di giuria.

Sanremo 2024, le anticipazioni di Amadeus

Il regolamento ufficiale verrà pubblicato lunedì 10 febbraio.

Con giorno di anticipo Amadeus ha anticipato i contenuti e le novità del Festival di Sanremo 2024 in anteprima con un video inviato al Tg1.

In primo luogo, il Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 6 a sabato 10 luglio 2024. Come da tradizione, le serata che interesseranno la gara saranno cinque, ma il direttore artistico ha anticipato interessanti novità nel regolamento, anche in termini di voto e quindi di giuria.

Saranno 26 i cantanti in gara, tre dei quali provenienti da Sanremo Giovani.

I cantanti co-conduttori e le serate

Nella prima serata in scena il 6 febbraio si esibiranno tutti e 26 i cantanti in gara, mentre per le serate di mercoledì 7 e giovedì 8 saliranno sul palco in due gruppi da 13.

Questa è la prima novità: i cantanti che nel mercoledì e nel giovedì non dovranno esibirsi saliranno comunque sul palco della kermesse come co-conduttori per presentare i colleghi in gara.

Come da tradizione, invece, la serata di venerdì sarà dedicata alle cover e quella di sabato 10 alla finalissima. Anche in questi due casi, tuttavia, sono annunciate novità.

La serata delle cover

Venerdì 9 febbraio, come già detto, andrà in scena la serata dedicata alle cover.

Come novità per il 2024 Amadeus estende il tempo di riferimento per la scelta del brano fino al 31 dicembre 2023, dunque i cantanti in gara potranno scegliere un brano che sia stato pubblicato fino a quella data.

Inoltre, i cantanti in gara che sceglieranno di duettare tra loro potranno non avvalersi della partecipazione di un ospite.

Infine, la scelta potrà cadere su brani sia nazionali che internazionali, ma anche su brani pubblicati precedentemente da loro stessi.

Il risultato finale influirà sull’esito della gara.

La Giuria delle Radio al posto della Demoscopica

Un’altra importante novità riguarda le giurie che parteciperanno al voto durante la gara.

Amadeus, a tal proposito, ha annunciato che non ci sarà più una Giuria Demoscopica e che questa sarà sostituita dalla Giuria delle Radio formata da emittenti radiofoniche selezionate tra nazionali e locali in base alla rappresentanza sul territorio italiano.

Accanto alla Giuria delle Radio ci saranno, come da regolamento, il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, la Tv e il Web.